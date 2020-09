ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପୁଣି ୩୩୭୮ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: CoronaVirus in Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କୋରୋନା (Coronavirus) ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହାସହ କୋରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ୩୩୭୮ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୧,୭୩,୫୭୧ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ସର୍ବାଧିକ କଟକରୁ ୫୪୦ ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୨୮୯ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୨୦୦ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୧୭୬ ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ୧୪୧ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୧୩୭ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୧୩୭ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୧୩୦ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୧୨୭ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ୧୨୩ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୧୧୫ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୧୧୧ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୧୦୨ ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ ୧୦୦ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୯୯ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ୮୬ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୮୪ ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୮୦ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୭୬ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୬୮ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୬୩ ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ୪୯ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୪୭ ଜଣ, ଅନୁଗୋଳରୁ ୪୫ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୪୪ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୪୨ ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ୩୬ ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ୩୧ ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ ୧୪ ଜଣ, ଦେଓଗଡ଼ରୁ ୭ ଜଣ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ ୭୯ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Another 3378 Covid patients have recovered and are being discharged on 27.09.2020

540 from Cuttack

289 from Khordha

200 from Puri

176 from Jajapur

141 from Rayagada

137 from Kandhamal

137 from Sundargarh

130 from Mayurbhanj

127 from Sambalpur

123 from Kendrapara

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) September 27, 2020