ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ୩,୮୯୬ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: CoronaVirus in Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କୋରୋନା (Coronavirus) ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହାସହ କୋରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ୩,୮୯୬ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୧,୮୧,୪୮୧ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୬୫୭ ଜଣ, କଟକରୁ ୪୪୨ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୨୨୬ ଜଣ, ଅନୁଗୋଳରୁ ୨୧୭ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୧୮୨ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୧୭୧ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୧୬୨ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୧୫୩ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ୧୫୧ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୧୨୬ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୧୧୯ ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ୧୧୫ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ୧୧୨ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୧୧୦ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୧୦୪ ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ ୯୭ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୭୬ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୭୪ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୭୨ ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୭୦ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୬୮ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୫୫ ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ୪୯ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୪୫ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୪୦ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୪୦ ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ୨୫ ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ ୨୦ ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ୧୫ ଜଣ, ଦେଓଗଡ଼ରୁ ୧୨ ଜଣ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ ୯୧ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Another 3896 Covid patients have recovered and are being discharged on 29.09.2020

657 from Khordha

442 from Cuttack

226 from Baleswar

217 from Anugul

182 from Puri

171 from Jagatsinghpur

162 from Mayurbhanj

153 from Jajapur

151 from Jharsuguda

126 from Koraput

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) September 29, 2020