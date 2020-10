ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପୁଣି ୪,୦୬୬ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: CoronaVirus in Odisha: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାସହ କୋରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ୪,୦୬୬ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୧,୯୮,୧୯୪ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: ମହାମେଣ୍ଟରେ ହୋଇସାରିଛି ଆସନ ବୁଝାମଣା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ କେତେ ମିଳିଛି ଆସନ

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୬୪୮ ଜଣ, କଟକରୁ ୫୨୧ ଜଣ, ଅନୁଗୋଳରୁ ୨୨୫ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୧୮୧ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୧୬୭ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୧୫୨ ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ୧୫୨ ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ ୧୪୧ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୧୩୫ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୧୨୮ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୧୨୭ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୧୧୯ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୧୧୪ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୧୦୮ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ୧୦୬ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୧୦୫ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ୯୧ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୮୧ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୬୫ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୬୫ ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ୬୧ ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୬୧ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୬୦ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୬୦ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୬୦ ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ ୫୯ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୫୭ ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ୪୧ ଜଣ, ଦେଓଗଡ଼ରୁ ୧୪ ଜଣ ଗଜପତିରୁ ୧୩ ଜଣ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ ୧୪୯ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Another 4066 Covid patients have recovered and are being discharged on 03.10.2020

648 from Khordha

521 from Cuttack

225 from Anugul

181 from Jajapur

167 from Sundargarh

152 from Jagatsinghpur

152 from Nuapada

141 from Bargarh

135 from Nabarangpur

128 from Sambalpur

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) October 3, 2020