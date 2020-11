ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପୁଣି ୧୩୧୧ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: CoronaVirus in Odisha: ସାରା ଭାରତ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ ମାମଲାରେ କମି ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରମାଗତ ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲାରେ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି କୋରୋନା ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ରବିବାର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ୧୩୧୧ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୨,୮୮,୧୬୮ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Another 1311 Covid patients have recovered and are being discharged on 08.11.2020

158 from Khordha

94 from Cuttack

86 from Mayurbhanj

67 from Nuapada

64 from Jagatsinghpur

62 from Jajapur

59 from Puri

57 from Kendrapara

55 from Baleswar

54 from Keonjhar

52 from Bolangir

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) November 8, 2020