Heat Wave: ଖରାରେ କଲବଲ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର

Heat Wave: ପ୍ରଚଣ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ (Heat Wave) କଲବଲ ପୂରା ରାଜ୍ୟ । ଆକାଶରୁ ହେଉଛି ନିଆଁ ବର୍ଷା । ଦିନ ୧୦ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡୁଛି । ପ୍ରବଳ ଖରା ସହ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି (High Temperature) ଯୋଗୁଁ ସରକାର ପୁଣିଥରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛୁଟି (School closed) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯ ଓ ୨୦ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଚଳିତ ମାସରେ ସରକାରଙ୍କ (Odisha Government) ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ତାରିଖରୁ ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା । ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢା ସମୟ ବଦଳାଇ ଯାଇଥିଲା । ସକାଳ ୭ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଢେ ୬ଟା ୧୧ଟା ପାଠପଢା ନେଇ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

All Govt, aided and private schools up to Std-12 and all Anganwadi Centres in Odisha shall remain closed on 19th and 20th April due to prevailing heatwave conditions. @CMO_Odisha @IPR_Odisha @SMEOdisha @WCDOdisha @SecyChief

— Pradeep Jena IAS (@PradeepJenaIAS) April 18, 2023