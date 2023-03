Sambalpur: ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ପାଇଁ ବଦଳିଲା ରାଜରାସ୍ତାର ଦିଗ, ପଢନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର

Direction Of The Highway Changed For Tree: ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ପାଇଁ ବଦଳିଲା ରାଜରାସ୍ତାର ଦିଗ। ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ନକ୍ସାରେ ତିଆରି ରାସ୍ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତାଧୀନ। ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ସିଏ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରା ପୃଷ୍ଠ ରେ ଭଗବାନ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମାନଵ ରୂପରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ରୂପରେ ଧରାବତରଣ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ। କେତେବେଳେ ପଥର ଆଉ କେତେବେଳେ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା କରି ମଣିଷ ତାହାର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଭାବାବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ତୁଳସୀ, ବର, ଓସ୍ତ, ନିମ୍ବ, ବେଲ ଆଦି ଗଛରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାସ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେମିତି ଭାବାବେଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆସ୍ଥାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତା କଡରେ ଗୋଟିଏ ବର ପିପ୍ପଳ ଗଛ ତଳେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆସ୍ଥା ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ସେଠାରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର-ରେଢ଼ାଖୋଲ ରାଜପଥରେ ଗଲେ ରେଢ଼ାଖୋଲ-ଚାରମାଲ ମଝିରେ ପଡେ ବଡ଼ହିନ୍ଦୋଳ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବର ଗଛରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମାଆ ପେନ୍ଥେଇ ବୁଢ଼ୀ। ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ପେନ୍ଥେଇ ବୁଢ଼ୀ। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାଆ ଏଠାରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏଵେ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାଜ ରାସ୍ତା ୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଥିବା ବେଳେ ସେହି ବର-ଓସ୍ତ ଗଛକୁ କାଟି ପାରି ନାହିଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଘଟୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ। କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଗାଡି କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖରାପ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି।

ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ୨ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଵେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଗଛକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଲାଗି କାଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଥବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଵେ ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛିଷ। ଅଲୌକିକ ଗଛକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସମ୍ବଲପୁର-କଟକ ୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚାରି ଥାକିଆ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ଗଛକୁ କଟାଯାଉଛି। ରେଢାଖୋଲ-ଚାରମାଲ ମଝିରେ ଥିବା ବଡହିନ୍ଦୋଳ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ବର ଗଛକୁ କାଟି ପାରି ନାହିଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ଯାହା ଫଳରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟତ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ବପ୍ନାଦେଶ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଗଛରେ ମାଆ ପେନ୍ଥେଇ ବୁଢୀ ରହିଛନ୍ତି। ମାଆ ଭୂମିରୁ ଉପରେ ଯେତିକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂଇଁରୁ ତଳକୁ ତାହା ଠାରୁ ବେଶୀ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାଆ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାମରେ କେବେ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରାଯାଏ ତାହା ଫଳବତୀ ହୁଏ। ଗାଁ କୁ ଯେମିତି ମାଆ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବାରମ୍ବାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖରାପ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ଏଵେ ରାଜରାସ୍ତାର ଦିଗକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଗଛ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବା ସହ ରାସ୍ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ।