Odisha: ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରଫ କାରବାର ମାମଲାରେ ୩୩ ଗିରଫ

33 Persons Arrested In Illegal Cough Syrup Trade: ସୋମବାର ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରଫ କାରବାର ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି କ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ କଫ ସିରଫ୍ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୩୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରହିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବରଗଡ, କଟକ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁମାନେ କଟକରୁ ବାଲାଙ୍ଗୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍କୁଫ ସିରପ ବେଆଇନ କ୍ରୟ, ପରିବହନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସଙ୍ଗଠିତ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରାକେଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଗିରଫ ବ୍ୟତୀତ ପୋଲିସ ୧୨, ୯୬୦ ଏସ୍କୁଫ ସିରପ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପିସ୍ତଲ, ୧୭ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଗୋଟିଏ ମହୀନ୍ଦ୍ରା ଏକ୍ସୟୁଭି, ଦୁଇଟି ମହୀନ୍ଦ୍ରା ପିକ୍ ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ, ଗୋଟିଏ ଟାଟା ଏସିଏ ଗାଡି଼, ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ନଗଦ ୭୫୦୦ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଯାହା ପଶ୍ଟିମବଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତା ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସଂସ୍ଥାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Interstate Organized Gang deals with illegal Eskuf Syrup smuggling has been busted by Town Police.

38 accused have been arrested

12960 bottles Eskuf Syrup,one Pistol and other incriminating articles have been seized.

Approx. 2 Crore Rupees of Supplier company has been freezed. pic.twitter.com/W7w6ADYGZ8

