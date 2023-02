Odisha News: ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଛୁଆକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ

Odisha News: ମାଲକାନଗିରି: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର (Odisha Police) ଭିଜନ ରହିଛି ଓ୍ୱି କେୟାର, ଓ୍ୱି ଡେୟାର (We care, We Dare)। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର (Malkangiri Police) ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାସନ୍ତି ଚୌଧୂରୀ (Basanti Chodhury)। ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଛୁଆକୁ ନିଜ କୋଳକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଚି କରିଛନ୍ତି ମାନବିକତାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ମାଆ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛୁଆକୁ କାଖେଇ ତା’ର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ଜଣେ ବାସନ୍ତୀ। ଏପରି କି ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଚି କରିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ।

ଘଟଣାଟି ଏହିପରି। ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରିରେ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଚଞ୍ଚଳା ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା। ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥିଲା ୪ ମାସର କଅଁଳା ଶିଶୁ। ଶିଶୁକୁ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ନିଜ ଉପରୁ ଭରସା ବିସ୍ୱାସ ହରାଇଥିଲେ ଚଞ୍ଚଳା। ଏତିକି ବେଳେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ବାସନ୍ତୀ ଚୌଧୁରୀ। ସେହି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। କଅଁଳା ଶିଶୁକୁ କାଖେଇ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ଯାଏଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ କନେଷ୍ଟବଳ ବାସନ୍ତୀ ଚୌଧୁରୀ। ଭୋକିଲା ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ସେ ଏକ ନିଆରା ଊଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୁଲିସ। ଉଭୟ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ।

A candidate appearing for Constable (civil) recruitment examination today at Malkangiri was overwhelmed when Constable Basanti Chowdhary, deputed at the venue, took care of her infant baby while she was appearing for the exam. Kudos to both. @digswrkoraput @DGPOdisha #womenpower pic.twitter.com/WbumtB8U7X

— Malkangiri Police (@spmalkangiri) February 26, 2023