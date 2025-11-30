75th Birthday Special: ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମିଡିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଯିଏ ଟିଭି, ବ୍ୟବସାୟ, ନୂତନ ଭାରତର କରିଥିଲେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା କେବଳ ଜଣେ ମିଡିଆ ମହାନାୟକ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ଭାରତର ବନ୍ଦ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଶିଳ୍ପକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ।
Trending Photos
75th Birthday Special: ଆଜି ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଏସଏଲ୍ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଟେଲିଭିଜନର ଜନକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ଆଦମପୁର ମଣ୍ଡିରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ବିଲିୟନ ଡଲାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର କାହାଣୀ କେବଳ ସଫଳତାର ନୁହେଁ, ବରଂ ରିସ୍କ,ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର କାହାଣୀ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା କେବଳ ଜଣେ ମିଡିଆ ମହାନାୟକ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ଭାରତର ବନ୍ଦ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଶିଳ୍ପକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ।
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସୀମିତ ସମ୍ବଳ, ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ପାଖରେ ଥିଲା ଦୂର-ଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର। ଏହି ବିଚାରଧାରା ସହିତ ସେ ଭାରତର ଏପରି ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଏପରି ସମୟରେ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ରିସ୍କ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ କହିଲେ କେବଳ ଟ୍ରେଡିଂ ଓ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, "ଯଦି ତୁମେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହଁ, ତେବେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କର।"
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶର କାହାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିଛି ନାଁ ଇତିହାସରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରଥମ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ଲିଡର ବୋଲି କହିବା ଏକ ଛୋଟ କଥା ହେବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି The Pioneer, The Visionary ଏବଂ India’s Original Media Entrepreneur।
୧.୧୯୯୨ର କ୍ରାନ୍ତି: ଯେତେବେଳେ ଭାରତ 'ନିଜର' ଟିଭି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଘରୋଇ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେଲିଭିଜନର ପ୍ରଚଳନ। ୧୯୯୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଯେତେବେଳେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଭାରତରେ ଏକଚାଟିଆ ଭାବେ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, ସେ ଜୀ ଟିଭି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ।
ହିଜନେସ୍ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍: ସେହି ସମୟରେ, ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ AsiaSat ଟ୍ରାନ୍ସପୋଣ୍ଡର ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସପଣ୍ଡର ଲିଜ୍ ଦେଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ₹1.25 ମିଲିୟନ ବଦଳରେ ₹5 ମିଲିୟନ ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଜୁଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା - ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭୋକିଲା।
ଫଳାଫଳ: ଜୀ ଟିଭି ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୯୨ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶିଳ୍ପର ସମଗ୍ର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା।
୨. ରିସ୍କ ନେବା ଏବଂ ନବସୃଜନ: "ଡର୍ କେ ଆଗେ ଜିତ୍ ହୈ"
ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି: ଅରିଜିନାଲ୍ ହୁଅ, କାହାର କପି ନୁହେଁ।
Essel Propack: ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଶିଳ୍ପରେ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ସେ ଭାରତରେ ଲେମିନେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ FMCG ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜିଂ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ଲାକଷ୍ଟୋନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ୨୦୧୯ରେ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ଅଧିକାଂଶ ସେୟାର କିଣିଥିଲା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ EPL ଲିମିଟେଡ୍ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା।
ଏସଏଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ: ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାଁ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ 'ଏସଏଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ' ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଇନଫ୍ରାସ୍ଟ୍ରକଚର୍ ରିସ୍କ ଥିଲା।
୩. ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ: ZEEL ରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏସଏଲ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଏକ ବିବିଧ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ:
1. ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ: ZEEL ଆଜି ୧୯୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ କଂଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
2. ଶିକ୍ଷା (Zee Learn): Zee Learn, Kidzee ଏବଂ Mount Litera ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ୍ (ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମଡେଲ୍) ରେ ଏକୀକୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଟାୟାର-2 ଏବଂ ଟାୟାର-3 ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଣିଥିଲେ।
3. ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (Dish TV & Siti Networks): ସେ କେବୁଲ ଏବଂ DTH ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଗନାଲ ଆଣିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
4. ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭଏସ୍ (WION): ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱର କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଦଳରେ ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ WION (ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍) ଜରିଆରେ ସେ 'ନୂତନ ଭାରତ'ର କାହାଣୀକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରଖିଥିଲେ।
୪. ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ 'ଦି ପାୟୋନିୟର'ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ:
ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ "ଦି ପାୟୋନିୟର" କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ZEE5 ସହିତ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପାଦ ରଖିଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଉଦାହରଣ - ଯେଉଁଠାରେ ମିଡିଆ, ଟେଲିକମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମିଶ୍ରଣ ହେବ। ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି (କେବୁଲ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍)ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
୫. ଆଜିର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା:
୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନ୍ତ୍ର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି:
1. କମଫର୍ଟ ଜୋନରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ: ଶସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଠାରୁ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଚିହ୍ନା ପଥରେ ରହିଛି।
2. ସଚ୍ଚୋଟତା ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜି: ନିକଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ଋଣ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କ ଋଣର 90% ରୁ ଅଧିକ ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କର୍ପୋରେଟ୍ ଗଭର୍ନାଂସ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହେବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ।
3. ବିଫଳତାକୁ ଭୟ କରନାହିଁ: ସେ ପ୍ରାୟତଃ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଫଳତାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତୁମକୁ ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶିଖାଇଥାଏ।" ବିଫଳତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ।