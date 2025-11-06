Advertisement
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସର୍ବାଧିକ ମାଲ ପରିବହନ ରେକର୍ଡ: ୧୩% ଅଭିବୃଦ୍ଧି

ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ   ଏପ୍ରିଲରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା  ମାଲ ପରିବହନରେ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ବିଗତ ଯେକୌଣସି ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।    ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ, ପୂର

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:21 PM IST
  • ଏପ୍ରିଲରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ୧୬୧.୧୮ ନିୟୁତ ଟନ୍ ର କ୍ରମାଗତ ଲୋଡିଂ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ  ୧୪୪.୪୭ ମେଟ୍ରିକ୍‍1 ଟନ ଥିଲା।  ଏହା  ୧୧.୬% ବୃଦ୍ଧି ଅଟେ । ଏଥି ସହିତ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନଲୋଡିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି, ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ୮% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। 

ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ   ଏପ୍ରିଲରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା  ମାଲ ପରିବହନରେ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ବିଗତ ଯେକୌଣସି ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।   

ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ୨୩.୫୮ ନିୟୁତ ଟନ୍ ମାଲ ପରିବହନ କରିଥିଲା - ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ।  ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ ରେ  ଏହି ପରିମାଣ ୨୦.୯୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‍ ଥିଲା।  ଅର୍ଥାତ୍‍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୩% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ୨୩ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଲୋଡିଂ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।

ଏପ୍ରିଲରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ୧୬୧.୧୮ ନିୟୁତ ଟନ୍ ର କ୍ରମାଗତ ଲୋଡିଂ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ  ୧୪୪.୪୭ ମେଟ୍ରିକ୍‍1 ଟନ ଥିଲା।  ଏହା  ୧୧.୬% ବୃଦ୍ଧି ଅଟେ । ଏଥି ସହିତ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନଲୋଡିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି, ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ୮% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। 

ଏହି ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଯୋଜନା, ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିଚାଳନା ଏବଂ କୋଇଲା, ଲୁହାପଥର, ଫିନିସ୍ଡ୍ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ସାର ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମାଲ ପରିବହନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ । ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସମୂହ ଅବଦାନ ଏବଂ ଦେଶର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। 

