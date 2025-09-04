Odisha Teachers: ରାଜ୍ୟରେ OTET ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରି ନଥିବା ୭୫୦୦୦ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଜବାବ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2908994
Zee OdishaOdisha Education And Job

Odisha Teachers: ରାଜ୍ୟରେ OTET ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରି ନଥିବା ୭୫୦୦୦ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଜବାବ

Odisha Teachers: ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (TET) ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:35 PM IST

Trending Photos

Odisha Teachers News
Odisha Teachers News

Odisha Teachers: ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (TET) ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାୟ ୭୫,୦୦୦ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ୨୦୧୧ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (OTET) ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ କି ବିକଳ୍ପ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି।

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୧୧ ରେ OTET କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ।"

ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଦାବି କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର ନକରି କୌଣସି ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ନାହିଁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲ୍ ବାଟିକା ୩ (ପ୍ରାକ୍-ସ୍କୁଲ୍ ଲେବଲ ୩) ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୩୫,୦୦୦ ସ୍କୁଲରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାଲ୍ୟ ବାଟିକା ୩ରେ ଆଡମିସନ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ ବାଟିକା ୧ ଏବଂ ୨ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡିକୁ ସ୍କୁଲରେ ସଂଯୋଜିତ କରିବା ତୁରନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ବାଲ୍ ବାଟିକା ୩ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଯଦି ଆଗକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ତେବେ ବାଲ୍ ବାଟିକା ୧ ଏବଂ ୨ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇପାରିବ।"

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Teachers
OTET ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରି ନଥିବା ୭୫୦୦୦ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଜବାବ
Odia News
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମନା, କଟକରେ ୬ଟିରେ ସ୍ଥାନରେ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣକୁ ଅନୁମତି
GST rate Cut
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଶସ୍ତା ହେବ ନା ମହଙ୍ଗା; TV, AC ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ ମୂଲ୍ୟ କମିବ କି? ଜାଣନ୍ତୁ ନୂତନ ଟିକସ
top 10 news today
NIRF ରାକିଂ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ IIT ମାଡ୍ରାସ, ଶିମିଳିପାଳରୁ ୪ ଶିକାରୀ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odia News
ସ୍ବାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ
;