Nabard Jobs: ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ନାବାର୍ଡରେ ବାହାରିଲା ଚାକିରି; ମାସିକ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା

Nabard Jobs: ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ୍ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ (ନାବାର୍ଡ) ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀରେ ମୋଟ ୧୭ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ହେବ, ଯାହା ଭଲ ଦରମା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାବାର୍ଡର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ନାବାର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହି ଅବଧି ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।
କେଉଁ ପଦବୀ ଖୋଲା ଅଛି?
NABARD ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପଦବୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଏଥିରେ ବିପଦ ପରିଚାଳନା, ଡାଟା ଆନାଲିସିଷ୍ଟ, ଆର୍ଥିକ, IT, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଏବଂ କୃଷି ସହିତ ଜଡିତ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସାତ ଜଣ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (କ୍ରେଡିଟ୍, ବଜାର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ), ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ଭଳି ବିଶେଷ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, ଫାଇନାନସିଆଲ ଆନାଲିସିଷ୍ଟ, ଡାଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ସିନିୟର ଷ୍ଟାଟିକାଲ ଆନାଲିସିଷ୍ଟ ଭଳି ପଦବୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।
ବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ପଦବୀ ବିବରଣୀ
ମୋଟ ୧୭ଟି ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬ଟି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଓବିସି ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ମୋଟ ପଦବୀ
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା
ନାବାର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିର କରିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବିପଦ ପରିଚାଳକ ପଦବୀ ପାଇଁ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି କମରେ 10 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ।
ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦବୀ ପାଇଁ, 5 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଅର୍ଥ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି, ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ଗଣିତ କିମ୍ବା MBA ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ବୟସ ସୀମା କେତେ?
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୨୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୬୨ ବର୍ଷ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୟସ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ।
କେତେ ମିଳିବ ଦରମା
ଏହି ନାବାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଦରମା। ପଦବୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹୧.୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ₹୩.୮୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି କରାଯିବ?
ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ସିଧାସଳଖ ସାକ୍ଷାତକାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିଷୟର ବୁଝାମଣା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ।
ଆବେଦନ ଫି କେତେ?
ସାଧାରଣ, ଓବିସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ₹୮୫୦ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସସି, ଏସଟି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୧୫୦।
ଅନଲାଇନ୍ରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ
ଏହି ନାବାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମେ www.nabcons.com ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ।
ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ "କ୍ୟାରିଅର୍" ବିଭାଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ତା'ପରେ "ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ" ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ "ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ।
ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ଦେବା ପରେ, ଫିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଶେଷରେ, ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ କପି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।
Disclaimer: ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ନିମନ୍ତେ ଉପରୋକ୍ତ ଆର୍ଟିକିଲରେ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଜୀ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନାବାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢି ଆବେଦନ କରିବେ।