Railway Jobs: ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ରେଳ ବିଭାଗରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି

Railway Jobs: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳବାଇରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (ALP) ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ RRB ଦାୟୀ ରହିବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନରେ ହେବ, ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ଜୋନରେ ମୋଟ ୧୧,୧୨୭ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନକୁ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଏବଂ ରେଳବାଇରେ ଯୋଗଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ALP ପଦବୀକୁ ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଜୋନ୍ ଅନୁସାରେ ପଦବୀ ବିଭାଜନ
RRB ମଧ୍ୟ ଜୋନ୍-ୱାରି ଖାଲି ପଦବୀ ବାଣ୍ଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇରେ ୧୪୦୦, ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇରେ ୭୦୦ ଏବଂ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇରେ ୧୬୨୫ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ୬୦୮, ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇରେ ୪୫୭ ଏବଂ ଉତ୍ତର ରେଳବାଇରେ ୭୪୦ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇରେ ୧୫୩୧ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇରେ ୧୨୭୬ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇ, ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ, ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦବୀ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ୱାର୍କ୍ସରେ କିଛି ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ
ALP ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ITI ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ସହିତ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
ବୟସ ସୀମା
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ, ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୩୦ ବର୍ଷ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। OBC ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବୟସ ଛାଡ଼ରେ ୩ ବର୍ଷ, SC ଏବଂ ST ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବୟସ ଛାଡ଼ରେ ୫ ବର୍ଷ ପାଇବେ। ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।
ଆବେଦନ ଫି' କେତେ ହେବ?
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫି' ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସାଧାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି' ₹500। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଫି' ₹250। ଫି' ଅନଲାଇନରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ALP ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ, ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT-1) ହେବ। ଏହା ପରେ CBT-2 ହେବ। ଏହା ପରେ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (CBAT) ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶେଷରେ ଚୟନ କରାଯିବ।
ଆବେଦନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
ଆବେଦନ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ RRB ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆବେଦନ ତାରିଖ, ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ RRB ୱେବସାଇଟ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Disclaimer: ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ପଢି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ।