ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗଦେବାର ବଡ ସୁଯୋଗ! ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

AFCAT 02/2026 Recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି ।
AFCAT 02/2026 Recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ । ଏହି ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା (AFCAT)କୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପଥ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଂ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏବଂ ଅଣ-ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଶାଖାରେ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ AFCAT ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ; କିନ୍ତୁ କିପରି ଏବଂ କାହା ପାଇଁ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା।
AFCAT ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ସୁବିଧା ମଇ ୨୦, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: afcat.edcil.co.in ଭିଜିଟ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବାୟୁସେନା ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୭ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଲିଖିତ AFCAT ପରୀକ୍ଷା ଅଗଷ୍ଟ ୮, ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ' ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ GATE ସ୍କୋର ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ହୁଏ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।
କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ?
ଫ୍ଲାଇଂ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ, ଗଣିତ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ 10+2 ରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ଅଟେ; ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ୩ ବର୍ଷର ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ, ଏକ BE/B.Tech (୪ ବର୍ଷ) ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କିମ୍ବା ଏରୋନଟିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେକ୍ସନ୍ A ଏବଂ B ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି (ଟେକ୍ନିକାଲ୍) ଶାଖା ପାଇଁ, ବୈଷୟିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଣିତ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ 10+2 ରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ଅଟେ; ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ B.Sc. ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ M.Sc., ୪ ବର୍ଷର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ/ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏରୋନଟିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର (ମେକାନିକାଲ୍) ପଦବୀ ପାଇଁ, ଗଣିତ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ 10+2 ରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ଅଟେ; ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ୪ ବର୍ଷର ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିମ୍ବା AMIE କିମ୍ବା ଏରୋନଟିକାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେକ୍ସନ୍ A ଏବଂ B ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
GATE ସ୍କୋର ପ୍ରବେଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯାହା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାଇପାସ୍ କରେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର BE/B.Tech ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏକ ବୈଧ GATE ସ୍କୋର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏକ GATE ସ୍କୋରକୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏକ ବୈଧ GATE ସ୍କୋର ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ AFSB ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଚୟନ କରାଯାଏ।
