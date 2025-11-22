AI Jobs Impact: ଭାରତରେ ଏଆଇ ସ୍କିଲକୁ ନେଇ ନିଯୁକ୍ତି...ଖୁବ କମ୍ ଦିନରେ କୋଟିପତି ହେବାର ଚାନ୍ସ !

Advertisement
Zee Odisha

AI Jobs Impact: ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଠାରେ AIର ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏହା ଆଉ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତେବେ ଆପଣ ଏବେ AI ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:58 PM IST

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ AI କେବଳ ଚାକିରି ହଟାଇ ଦେଉନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ନୂତନ, ଦକ୍ଷତା-ଆଧାରିତ ଆର୍ଥିକ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। AIର ବିକାଶ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗରେ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ - ଯେପରିକି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା AI ସ୍ଥପତି - ଏହି ଦଶକ କୋଟିପତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ରଖିଛି। ତେଣୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି AI କ'ଣ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ୭ଟି ଚାକିରି AI ପାଇଁ ବଳି ପକାଇବ ଏବଂ କେଉଁ ୭ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆଗାମୀ ଦଶକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ କରିପାରିବ।

AI ଦ୍ୱାରା ୭ଟି ଚାକିରି ଯାହା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ
AI ଦ୍ୱାରା 7ଟି ଚାକିରି ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ପୁନରାବୃତ୍ତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ AI ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା (RPA) ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ:

ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍-ଅଫିସ୍ କ୍ଲର୍କ: AI ର ସଠିକତା ଏବଂ ଗତି ଯୋଗୁଁ ମାନୁଆଲ୍ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାୟତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ।

ଟେଲିମାର୍କେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ: AI ଚାଟବଟ୍ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ବଟ୍ ମୌଳିକ-ସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାହକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କଲ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ।

ମୌଳିକ ଅନୁବାଦକ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିବର୍: AI ଡିଭାଇସ୍ ସରଳ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଅଡିଓ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ପାଇଁ ମଣିଷଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।

ବୁକକିପର୍ / ମୌଳିକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କ୍ଲର୍କ: ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ (ଯେପରିକି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମିଳାଇବା) ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହେବ।

ଗୋଦାମ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ କର୍ମଚାରୀ: ରୋବୋଟିକ୍ସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମାନୁଆଲ୍ ଶ୍ରମର ଚାହିଦାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।

ମୌଳିକ କପି ରାଇଟର: ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଶୀର୍ଷକ ଲେଖିବା ପରି ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ, AI ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ।

ପାଠାଗାର ସହାୟକ: ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଡାଟା ପରିଚାଳନା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ।

୭ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା AI ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଟିପତି ହେବାର ଚାନ୍ସ
ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି AI ର ବିକାଶ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଉଚ୍ଚ-ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଭାରତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ

AI/ML ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ସ୍ଥପତି: ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ AI ମଡେଲ ଏବଂ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକଶିତ କରନ୍ତି।

ଡାଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷକ: ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଡାଟାସେଟ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି।

ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ: ବୃତ୍ତିଗତ ଯେଉଁମାନେ AI-ଚାଳିତ ବିପଦରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି।

AI ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶାସନ ବିଶେଷଜ୍ଞ: ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ AI ବିକାଶ ନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଘଟେ।

ରୋବୋଟିକ୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ: ବୃତ୍ତିଗତ ଯେଉଁମାନେ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋବୋଟିକ୍ସ ସମାଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି।

କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର: AI ଏବଂ ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଲାଉଡ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ।

ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର: ବୃତ୍ତିଗତ ଯେଉଁମାନେ AI ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ (ଯେପରିକି ChatGPT) ରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ) ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ।

(Disclaimer: ଆମର ଲେଖାଟି କେବଳ ସୂଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟଟି ସାର୍ବଜନୀନ ଡୋମେନରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ଟି କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସ୍କିଲ ବଢାଇବା ଜରୁରୀ।)

