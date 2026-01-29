AIIMS Recruitment 2026: ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦରମା...

AIIMS Recruitment 2026: ଅଖିଳ ଭାରତ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (AIIMS) କୁନୁର (ତାମିଲନାଡୁ)ର ପାଶ୍ଚର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ A ଅଣ-ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ aiimsexams.ac.in ଭିଜିଟ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
AIIMS Recruitment 2026: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ, ଅଖିଳ ଭାରତ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (AIIMS)ରେ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। AIIMS, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପାଶ୍ଚର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କୁନୁର (ତାମିଲନାଡୁ) ୧୯ଟି ଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍-A ଅଣ-ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାନୁଆରୀ ୨୨, ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ୨୦, ୨୦୨୬ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶେଷ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ aiimsexams.ac.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଖାଲି ଥିବା ୧୯ଟି ପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ମେଡିକାଲ୍ ଅଫିସର (GDMO) AIIMS, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ (୧୨ଟି ପଦବୀ), ଏଜୁକେସନାଲ୍ ମିଡିଆ ଜେନେରାଲିଷ୍ଟ AIIMS, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ (୦୧ ପଦବୀ), ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଫିସର, ପାଷ୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କୁନୁର (୦୪ ପଦବୀ), ଭେଟେରିନାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ, ପାଷ୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କୁନୁର (୦୨ ପଦବୀ) ରହିଛି ।
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା
ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ MBBS / PhD / B.Pharma / B.Tech / BE / BVSC / M.Sc / D.Pharm ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବୟସ ସୀମା
ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୩୦ ଏବଂ ୩୫ ବର୍ଷ, ପଦବୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ୨୦.୦୧.୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ।
GDMO ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାଧାରଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୩୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ସହାୟକ ସର୍ଜନ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୩୫ ବର୍ଷ
ଆବେଦନ ଫି
ସାଧାରଣ / ଓବିସି - ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା
SC / ST / EWS - ୨,୪୦୦ ଟଙ୍କା
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଅନଲାଇନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT)
ସ୍କ୍ରିନିଂ
ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା (DWT)
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ
ମାସିକ ଦରମା
ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦରମା ସ୍ତର (ସପ୍ତମ CPC) ୧୦ ଏବଂ ୧୧ ଅନୁସାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରତି ମାସରେ ୫୬,୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨,୦୮,୭୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ?
ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ aiimsexams.ac.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମପେଜ ଖୋଲିବା ପରେ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଫର୍ମରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ସଠିକ୍ ଆକାରରେ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚନା ପାଇଁ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ।
ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
