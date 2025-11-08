Advertisement
AIIMS Vacancy 2025: ଭଲ ଦରମାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଏମ୍ସରେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

AIIMS Vacancy 2025: ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ AIIMS ରେ କିଛି ବିଭାଗ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ରହିଛି । ତେଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି ଏମ୍ସ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 08, 2025, 04:49 PM IST

AIIMS Vacancy 2025: ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ (AIIMS) ରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ । ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ । AIIMS ରାୟବରେଲି ଅନେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ aiimsrbl.edu.in ରୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ୱାକ୍-ଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି ଏବଂ କେତେ ଦରମା ମିଳିବ।

ଏମ୍ସର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୧୪୯ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ୩୭ଟି ବିଭାଗରେ କରାଯାଇଛି । ସେମଧ୍ୟରେ ଆନାଟୋମି, ଆନାସ୍ଥେସିଆ, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଜେନେରାଲ ସର୍ଜରୀ, ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି, ୟୁରୋଲୋଜି, ଇଏନଟି ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ MBBS, BDS, MSc, MD, MS, MDS, DNB, DM, MCH, କିମ୍ବା PhD ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ମେଡିକାଲ୍ ପରିଷଦରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ।

ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୪୫ ବର୍ଷ ରହିଛି । ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ କରାଯିବ।

ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ସହିତ ଲେଭଲ୍ ୧୧ ଦରମା ସ୍କେଲ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୬୭,୭୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ମିଳିପାରିବ।

ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ୩ ଦିନ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୩, ୧୪ ଏବଂ ୨୮ରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦିନ ସକାଳ ୧୦ଟା ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା AIIMS ରାୟବରେଲିର ମେଡିକାଲ କଲେଜ କୋଠାର LT ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କରାଯିବ। ସାକ୍ଷାତକାର ଦିନ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କ ସିଟ୍, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ) ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ପଡିବ।

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନୋବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ, AIIMS ରାୟବରେଲିର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ aiimsrbl.edu.in ରୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଫର୍ମାଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଲଗ୍ନ କରି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସ୍ୱୟଂ-ପ୍ରମାଣିତ କପି ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ । ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆପଣ recruitment.aiimsrbl@gmail.com ଇମେଲ କିମ୍ବା 0535-2704415 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।

Soubhagya Ranjan Mishra

