Odisha School Jobs: ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିଚିଂ ଓ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି...ଜାଣନ୍ତୁ ସାଲାରୀ କେତେ?

Odisha School Jobs: ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ୦୩ ଟି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣ-ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୬ ଭଲ ଭାବେ ପଢିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Trending Photos
Odisha School Jobs: ଭଦ୍ରକର ଧାମନଗରରେ ଥିବା ରଙ୍କନିଧି ଅନ୍ଧ ମୂକ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ)ରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ (DHLS/ଭାଷା ଚିକିତ୍ସକ), କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କୁକ୍-ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୧୦ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ (ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ) ସୁଦ୍ଧା ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୱାକ୍-ଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ୧୭ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, bhadrak.odisha.gov.in ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ୦୩ ଟି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣ-ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୬ ଭଲ ଭାବେ ପଢିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
*ସଂସ୍ଥାର ନାମ: ରଙ୍କନିଧି ଅନ୍ଧ ମୂକ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ)
*ସ୍ଥାନ: ଶ୍ରାଧାଳୟ, ଧାମନଗର, ଭଦ୍ରକ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ସାମଗ୍ରୀ
*ପଦବୀର ନାମ: ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ (DHLS/ଭାଷା ଚିକିତ୍ସକ), କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ, ଏବଂ ରୋଷେୟା-ସହାୟକ
*ବର୍ଗ: ସ୍କୁଲ ଚାକିରି
*ଆବେଦନ ଧାରା: ଅଫଲାଇନ୍ (ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ/ପଞ୍ଜିକୃତ ପୋଷ୍ଟ)
*ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣର ଶେଷ ତାରିଖ: ୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୦୦ ଟା ସୁଦ୍ଧା)
*ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ, ୱାକ୍-ଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର, ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ)
*ସାକ୍ଷାତକାର ତାରିଖ: ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ (ସକାଳ ୧୦:୩୦)
*ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍: https://bhadrak.odisha.gov.in/
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖାଲି ପଦବୀ ୨୦୨୬
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ଅଧୀନରେ ରଙ୍କନିଧି ଅନ୍ଧ ମୂକ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମୋଟ ୦୩ଟି ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ), ଶ୍ରାଧାଳୟ, ଧାମନଗର, ଭଦ୍ରକ, ଓଡ଼ିଶା:
ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ (DHLS/ଭାଷା ଚିକିତ୍ସକ) – ୦୧ ପଦବୀ
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ – ୦୧ ପଦବୀ
କୁକ୍-ସହାୟକ – ୦୧ ପଦବୀ...ହେଲେ ଦରମା ନେଇ ସେମିତି କୌଣସି ସୂଚନା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିନାହିଁ।
ଓଡିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୦୨୬
ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ:
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ
ୱାକ୍-ଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର
ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ)
ଡାକ ଠିକଣା:
ସଚିବ,
ରଙ୍କାନିଧି ଅନ୍ଧ ମୂକ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟ,
ଆଇଆଇସି କୋଠା, ଶ୍ରାଧାଳୟ,
ଧାମନଗର, ଭଦ୍ରକ – ୭୫୬୧୧୭, ଓଡ଼ିଶା
Also Read: Surya Budh Yuti: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଫିଟିବ ଭାଗ୍ୟ...ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି
Also Read: Gold-Silver Price: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଅଶାନ୍ତିରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ, ଜାଣନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ...