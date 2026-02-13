Agniveer Recruitment Age Limit: ଖୁସି ଖବର! ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ଛାଡ଼, ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତୁ

Army Agniveer Recruitment Age Limit: ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଚୟନ ଏବଂ ଦରମା ସମେତ ସେନା ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା।
Army Agniveer Recruitment Age Limit: ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। କେବଳ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଛି। ଅଗ୍ନିବୀର ଏବଂ ଜୁନିଅର କମିଶନଡ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଚୟନ ଏବଂ ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ।
ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଗ୍ନିବୀରରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ: ବୟସ ସୀମାରେ ରିହାତି
ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ସାଢ଼େ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୨୧ ରୁ ୨୨ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ପାଇଁ, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବୟସ ସୀମାକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରି ୨୩ ବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଏହାର ଜବାବରେ, ସରକାର ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ୨୨ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସିପାହୀ ଫାର୍ମା ପଦବୀ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ୧୯ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ।
ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଗ୍ନିବୀର ପଦବୀରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ: ଆବେଦନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ?
ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା Join Indian Army ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଖୋଲିଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫେବୃଆରୀ ୧୩, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୱେବସାଇଟ୍ joinindianarmy.nic.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ୧, ୨୦୨୬।
ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ?
ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୧ ରୁ ୧୫, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଅଗ୍ନିବୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି?
ନିୟମିତ ପ୍ରବେଶ ବର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ, ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିବୀର ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଉଭୟ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଫର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତଥାପି, ଏକାଧିକ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତି ରାଲି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଚୟନ ନିୟମିତ ପ୍ରବେଶ ବର୍ଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଡିଫଲ୍ଟ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ।
ଅଗ୍ନିବୀର ପଞ୍ଜିକରଣ ପଦକ୍ଷେପ: କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ପ୍ରଥମେ, ଭାରତୀୟ ସେନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, joinindianarmy.nic.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମପେଜରେ 'ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଯୋଗ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।
ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପୃଥକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ, ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଫର୍ମ ଖୋଲିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫି ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ।
ବେତନ କେତେ ହେବ?
ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ଚାରି ବର୍ଷର ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ, ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ୩୦,୦୦୦ର ମାସିକ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୧,୦୦୦ର ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରମା, ୯ ହଜାର କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ୯ ହଜାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅବଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ, ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ୪୦ ହଜାର ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୮ ହଜାର ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରମା, ୧୨ ହଜାର କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠି ଅବଦାନ ଏବଂ ୧୨ ହଜାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅବଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
