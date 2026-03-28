Bank Of Baroda Recruitment 2026: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ୪୫ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମନରେ ରହିଛି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:18 PM IST

BOB Recruitment 2026: ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି...

Bank Of Baroda Recruitment 2026: ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି।  ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ସାଇକୋମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ । ଏହା ପରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି । ଯାହା ପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ଏକ ପଦବୀ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ୪୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଏହି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା।

୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ପାଇଁ ମୋଟ ୧୦୪ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ବିଶେଷକରି, AVP II - ଗ୍ରୁପ୍ ହେଡ୍ ପାଇଁ ୪ଟି ପଦବୀ, AVP II - ଟେରିଟୋରୀ ହେଡ୍ ପାଇଁ ୧୭ଟି ପଦବୀ, ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର - ସିନିୟର ରିଲେସନସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ୭ଟି ପଦବୀ ଏବଂ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର - ୱେଲ୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ ୧୩ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଅନଲାଇନରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ।

ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ କ’ଣ?
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ସେବା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୪ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୧୬ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।

କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତଥାପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକତା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବୟସ ସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୪ ବର୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ୪୫ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀ ପାଇଁ କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ?
ଗ୍ରୁପ ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା, ଖୁଚୁରା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷେତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ୬ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (ବରିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳକ) ପଦବୀ ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ୩ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (ସମ୍ପଦ ରଣନୀତିଜ୍ଞ) ପଦବୀ ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ୩ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ।

ଆବେଦନ ଫି କେତେ?

ସାଧାରଣ, OBC, ଏବଂ EWS ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୮୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ସମୟରେ PwD, SC, ESM, ST, DESM, ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୧୭୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ bankofbaroda.bank.in ଭିଜିଟ୍ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଥମେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: bankofbaroda.bank.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମପେଜରେ, 'କ୍ୟାରିଅର୍' ବିଭାଗ ଖୋଜନ୍ତୁ; ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ, 'ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଯୋଗ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।  ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖାଲି ପଦବୀର ଏକ ତାଲିକା ଦେଖାଯିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଖାଲି ପଦବୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦେବା ପରେ, ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଫର୍ମର ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ।

Soubhagya Ranjan Mishra

