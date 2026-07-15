Bank Job: ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ, ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଜୁଲାଇ

Bank of Baroda Recruitment 2026: ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ହୋଇପାରେ । ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏକ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୂର୍ବ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଖାଲି ଥିବା ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି, ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ ୧୧, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, bankofbaroda.bank.in ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ଖାଲି ରହିଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡିକ ହେଉଛି- ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇସପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇସପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇସପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇସପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଜାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଶନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇସପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆନାଲିଷ୍ଟ
ମୋଟ ୫ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ବୟସ ମାନଦଣ୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୭ ବର୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ୪୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବୟସ ସୀମା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ ଫି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ; ସାଧାରଣ, EWS ଏବଂ OBC ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଫି ୮୫୦ ଟଙ୍କା। ଏହି ସମୟରେ, ST, SC, PwD, ESM, DESM, ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୧୭୫ ଟଙ୍କା ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ?
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ସହାୟକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫ରୁ ୮ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ, ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମେତ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ । ତଥାପି, ସେମାନେ ପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରଥମେ, bankofbaroda.bank.in ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମପେଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା 'ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଯୋଗ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ନିଯୁକ୍ତି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ 'ଏବେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ' ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗଇନ୍ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ; ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସ୍କାନ କପି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଆବେଦନ ଫି ଦେୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ