Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bank Job: ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ, ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଜୁଲାଇ

Bank of Baroda Recruitment 2026: ଆପଣ କ'ଣ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ହଁ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 15, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:31 AM IST
Bank Job: ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ, ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଜୁଲାଇ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ରାତି ପାହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today1 hr ago
2
Shri Nanda Kishore Goenka2 hrs ago
3
FIFA 20263 hrs ago
4
Rath Yatra 20263 hrs ago
5
Odia News1:43 AM IST