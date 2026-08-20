BHELରେ ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ତରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ...

BHEL TBG Recruitment 2026: ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି । ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ସିଧାସଳଖ ଚାକିରି ପାଇବାଠାରୁ ଭଲ କ’ଣ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ BHEL ର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଗ୍ରୁପ୍ (BHEL TBG) ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, BHEL TBG ଏହାର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। FTA ଗ୍ରେଡ୍-III ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ TBG ସ୍ଥାନରେ କରାଯିବ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ବିନା କରାଯିବ।
କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିବେ?
ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ BHEL ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍: bplcareers.bhel.com ଭିଜିଟ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇପାରିବ। ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୨୬। ତଥାପି, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧, ୨୦୨୬।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଯୋଗ୍ୟତା: ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ/ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଡିପ୍ଲୋମା (ସର୍ବନିମ୍ନ ୬୦% ମାର୍କ ସହିତ); ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି/ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦% ମାର୍କ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଅଭିଜ୍ଞତା: ଡିପ୍ଲୋମା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସ୍ୱିଚ୍ୟାର୍ଡ, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ରିଫାଇନାରୀରେ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ।
କମ୍ପୁଟର ଜ୍ଞାନ: ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସର୍ବାଧିକ ବୟସ: ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୟସ ୩୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼: ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ: SC/ST ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷ, PwBD (ଅଣସଂରକ୍ଷିତ/ସାଧାରଣ) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷ, PwBD (SC/ST) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଦରମା କେତେ?
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ୪୫,୦୦୦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ୪୮,୦୦୦ ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ, BHEL ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଟାଉନସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ
Also Read- ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ୩ଦିନ ଲାଗିବ- SRC