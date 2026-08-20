Add Zee Business As A Preferred Source
App

BHELରେ ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ତରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ...

BHEL TBG Recruitment 2026: ଭାରତ ହେଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (BHEL) ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଗ୍ରୁପ୍ (TBG) FTA ଗ୍ରେଡ୍-III ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆବେଦନ କରିବାକୁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ? ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ କିପରି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 20, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:25 PM IST
BHELରେ ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ତରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ...
Image Credit: BHEL TBG ଏହାର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ୩ଦିନ ଲାଗିବ- SRC
2
3
4
5