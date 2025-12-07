Advertisement
BHU Teaching Vacancy: ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଦରମା ୭୮ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ

BHU Teaching Vacancy: BHU ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, PGT, TGT, ଏବଂ PRT ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଗ୍ରହୀ ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:13 PM IST

BHU Teaching Vacancy: ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (BHU) ପକ୍ଷରୁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏହି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, PGT, TGT, ଏବଂ PRT ପାଇଁ ମୋଟ ୫୫ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ BHUର ଅଫିସିଆଲ ଓେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଏବଂ ଫି’ ପ୍ରଦାନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୫, ୨୦୨୬ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଆବେଦନର ହାର୍ଡ କପି ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ରହିଛି।

BHU ର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ସମୁଦାୟ ୫୫ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ । ସେମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ, ୯ଟି ପିଜିଟି (ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷକ) ପଦବୀ, ୩୬ଟି ଟିଜିଟି (ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷକ) ପଦବୀ ଏବଂ ୭ଟି ପିଆରଟି (ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ) ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ, ବି.ଏଡ୍ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅତି କମରେ ୫୦% ମାର୍କ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଭାଇସ୍-ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କିମ୍ବା ପିଜିଟି ଭାବରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଜିଟି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ (୫୦%) କିମ୍ବା RCE ରୁ ସମନ୍ୱିତ M.Sc. ଏବଂ B.Ed. ଆବଶ୍ୟକ। TGT ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟ କିମ୍ବା RCE ଏବଂ B.Ed.ରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ (50%) ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ CTET ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି PRT ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ 50% ନମ୍ବର, D.El.Ed., B.El.Ed., କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ CTET ପାସ୍।

ପ୍ରାଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ୩୫ ରୁ ୫୫ ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଥିବା ସମୟରେ PGT ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୪୦ ବର୍ଷ, TGT ପଦବୀ ପାଇଁ ୩୫ ବର୍ଷ ଏବଂ PRT ପଦବୀ ପାଇଁ ୩୦ ବର୍ଷ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ ଲାଗୁ ହେବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC), ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST), ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (OBC), ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି (PwDs), ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ (ESMs) ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।

BHU ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆବେଦନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ପରେ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ।

ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ CPC ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଦରମା ୭୮,୮୦୦ (ଲେଭଲ୍ ୧୨), PGT ପାଇଁ ୪୭,୬୦୦ (ଲେଭଲ ୮), TGT ପାଇଁ ୪୪,୯୦୦ (ଲେଭଲ 7), ଏବଂ PRT ପାଇଁ ୩୫,୪୦୦ (ଲେଭଲ 6)। ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବେ।

ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ୱେବସାଇଟ୍ bhu.ac.in/rac ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାନ ହୋଇଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସହ ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।

ଯଦି ଆପଣ UR/EWS/OBC ବର୍ଗର ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଅନଲାଇନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ଫି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ରଖନ୍ତୁ।

ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ-ପ୍ରମାଣିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ (ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ହୋଲକର ହାଉସ, BHU, ବାରାଣସୀ - 221005)  ଠିକଣାରେ ପଠାନ୍ତୁ । ଏହା ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ, ହାର୍ଡ କପି ପଠାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬।

