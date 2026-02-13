RRB Group D Recruitment: ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ବିଭାଗରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି...ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

RRB Group D Recruitment: ଆବେଦନ ଦାଖଲର ସମୟସୂଚୀ, ଫି ଦେୟ, ସଂଶୋଧନ ୱିଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଲେଖକ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ rrbbbs.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
RRB Group D Recruitment: ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ (ECoR) ଅଧୀନରେ ୮୦୩ ଟି ଗ୍ରୁପ୍-ଡି (ଲେଭଲ୍-1) ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB), ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। RRB BBS ଗ୍ରୁପ୍ D ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ୨୦୨୬ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୩୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ rrbbbs.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲା ରହିବ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିମ୍ନରେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦରମା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ରେଲୱେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB), ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, CEN 09/2025 ମାଧ୍ୟମରେ ୮୦୩ ଟି ଲେବଲ୍-1 (ଗ୍ରୁପ୍ D) ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ୨୦୨୬ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୩୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ rrbbbs.gov.in ରେ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ରେଳବାଇ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
RRB ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନାର୍ ଗ୍ରେଡ୍-IV, ପଏଣ୍ଟସ୍ମ୍ୟାନ୍-B, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପି.ୱେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ୱାଗନ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ TRD, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ TL ଏବଂ AC, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ସ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ସେଡ୍ (ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍), ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (S&T), ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ମେସିନ୍ ଭଳି ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ନିଯୁକ୍ତି 2026 ଚୟନ RRB ଗ୍ରୁପ୍ D 2026 ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT) ପରେ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (PET), ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ।
RRB ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ରୁପ୍ D ବିଜ୍ଞପ୍ତି 2026
ରେଳୱେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳବାଇ (ECoR) ରେ ଲେଭଲ୍-1 (ଗ୍ରୁପ୍ D) ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ CEN ନମ୍ବର 09/2025 ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ତୃତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୬ ଖାଲି ପଦବୀ ବଣ୍ଟନ, ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି, ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଚିକିତ୍ସା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲର ସମୟସୂଚୀ, ଫି ଦେୟ, ସଂଶୋଧନ ୱିଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଲେଖକ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ rrbbbs.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି 2026 – ସାରାଂଶ
*ନିଯୁକ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ: ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB)
*ରେଳ ଜୋନ୍: ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ (ECoR), ଭୁବନେଶ୍ୱର
*ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା: CEN 09/2025
*ପଦର ନାମ: ସ୍ତର-1 (ଗ୍ରୁପ D)
*ମୋଟ ଖାଲି ପଦବୀ: 803 ପଦବୀ
*ଆବେଦନର ପଦ୍ଧତି: ଅନଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଚାକିରି
*ଆବେଦନ ତାରିଖ: 31 ଜାନୁଆରୀ 2026 ରୁ 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026
*ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: CBT, PET, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା
*ବେତନ: ୧୮ ହଜାର/ମାସ (ସ୍ତର-1, 7ମ CPC) + ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଭତ୍ତା
*ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍: https://rrbbbs.gov.in/
RRB BBS ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬- ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ତାରିଖ: ୩୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫
ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ: ୩୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ (୦୦:୦୦ ଘଣ୍ଟା)
ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ: ୦୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ (୨୩:୫୯ ଘଣ୍ଟା)
ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନର ଶେଷ ତାରିଖ: ୦୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ (୨୩:୫୯ ଘଣ୍ଟା)
ଆବେଦନ ସଂଶୋଧନ ୱିଣ୍ଡୋ: ୦୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରୁ ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ (୨୩:୫୯ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)
ଲେଖନ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ ଅବଧି: ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରୁ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬
RRB ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ରୁପ୍ D ଖାଲି ପଦବୀ ୨୦୨୬
CEN ନମ୍ବର ୦୯/୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ (ECoR), ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲେବଲ୍-୧ (ଗ୍ରୁପ୍ D) ପଦବୀ ପାଇଁ ରେଲୱେ RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୮୦୩ଟି ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ସିଗନାଲ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିସ୍ତାରିତ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ପଦବୀ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ନିଯୁକ୍ତି 2026 ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 7ମ ବେତନ କମିଶନର ଦରମା ସ୍ତର-1 ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ଦରମା ୧୮ହଜାର ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ମୂଳ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ, ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA), ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା (TA), ରାତ୍ରି ଡ୍ୟୁଟି ଭତ୍ତା ଏବଂ ରେଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ।
