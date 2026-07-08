Add Zee Business As A Preferred Source
App

EPFO Interest: ପିଏଫ୍ ସୁଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା

EPFO Interest: ଜୁଲାଇ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୮.୨୫% ହାରରେ ସୁଧ - ପ୍ରାୟ ₹୧.୪୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି - ୩୪ କୋଟି ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ନିଜେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 08, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:46 PM IST
EPFO Interest: ପିଏଫ୍ ସୁଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି
Odia News32 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odisha vigilance6:08 AM IST
4
Baruipur Case5:21 AM IST
5
Rama Devi University News4:39 AM IST