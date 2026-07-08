EPFO Interest: ପିଏଫ୍ ସୁଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା

EPFO Interest 2025-26: ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଇପିଏଫ୍ଓ ସୁଧ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ୧୫ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ୩୪ କୋଟି ଧାରକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୮.୨୫% ସୁଧ ୧୫ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ୩୪ କୋଟି ଧାରକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ଏଥର, ଏକ ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁଧ କ୍ରେଡିଟ୍ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ, ସୁଧ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୫ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ।
ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟକୃତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପିଏଫ୍ ସୁଧ କ୍ରେଡିଟ୍ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ, ପିଏଫ୍ ସୁଧ ରାଶି କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ପିଏଫ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା - ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଧାନ ଦାବି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ।
EPFO ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛି। EPFO 3.0 ଅଧୀନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ଯାହା PF ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ନୂତନ, ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡାଟାବେସ୍ PF ସୁଧର ଗଣନାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜ କରିବ। ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧ ଶୀଘ୍ର ଜମା ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର PF ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କେବଳ କିଛି କ୍ଲିକ୍ କରି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ, EPFO ପାସବୁକ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର UAN ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, ପାସବୁକ୍ ବିବରଣୀ ଦେଖାଯିବ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ, ସୁଧ କ୍ରେଡିଟ୍ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।