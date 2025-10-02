Indian Army: ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଏହି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Indian Army Recruitment 2025: ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେବେ ଶେଷ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Trending Photos
Indian Army Recruitment 2025: ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏଲଡିସି, ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍, ଷ୍ଟୋରକିପର, ମେସିନିଷ୍ଟ, କୁକ୍ ଏବଂ ୱେଲଡର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ C ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ 2025 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ପୋଷ୍ଟ/ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଫଲାଇନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
ଯୋଗ୍ୟତା
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦଶମ/ମାଟ୍ରିକ/ଆଇଟିଆଇ/ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇଟିଆଇ/ବି.ଏସସି. ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୟସ ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ନିଯୁକ୍ତି ବିବରଣୀ
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ C ଅଧୀନରେ ମୋଟ 194ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଲୋୟର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ (LDC)ରେ 2ଟି ପଦବୀ, ଫାୟାରମ୍ୟାନରେ 1ଟି ପଦବୀ, ଯାନବାହାନ ମେକାନିକ୍ (ସଶସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଯାନ), ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା-IIରେ 4ଟି ପଦବୀ, ଫିଟର (ଦକ୍ଷ)ରେ 3ଟି ପଦବୀ, ୱେଲଡର (ଦକ୍ଷ)ରେ 3ଟି ପଦବୀ, ଟ୍ରାଡେସମ୍ୟାନ୍ ମେଟରେ 8ଟି ପଦବୀ, ୱାଶରମ୍ୟାନରେ 2ଟି ପଦବୀ, କୁକରେ 1ଟି ପଦବୀ, ଲୋୟର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ (LDC)ରେ 3ଟି ପଦବୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ (ପାୱାର) (ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା-II)ରେ 2ଟି ପଦବୀ, ଟେଲିକମ୍ ମେକାନିକ୍ (ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା-II)ରେ 7ଟି ପଦବୀ, ଅପହୋଲଷ୍ଟର (ଦକ୍ଷ)ରେ 1ଟି ପଦବୀ, ଫାୟାରମ୍ୟାନରେ 3ଟି ପଦବୀ, ଲୋୟର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ (LDC)ରେ 2ଟି ପଦବୀ, ଷ୍ଟୋରକିପରରେ 3ଟି ପଦବୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ (ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା-II)ରେ 2ଟି ପଦବୀ, ଅପହୋଲଷ୍ଟର (ଦକ୍ଷ)ରେ 2ଟି ପଦବୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାଳକ (ଦକ୍ଷ)ରେ ୪ଟି ପଦବୀ, ୱେଲଡର୍ (ଦକ୍ଷ)ରେ ୧ଟି ପଦବୀ, ଟିନ୍ ଏବଂ କପର ସ୍ମିଥ୍ (ଦକ୍ଷ)ରେ ୦୧ଟି ପଦବୀ, ଟ୍ରେଡେସମ୍ୟାନ୍ ମେଟରେ ୧୭ଟି ପଦବୀ, ଲୋୟର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ (ଏଲଡିସି): ୭ଟି ପଦବୀ, ଷ୍ଟୋରକିପରରେ ୪ଟି ପଦବୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମେକାନିକରେ ୧ଟି ପଦବୀ ରହିଛି ।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଚୟନ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତିର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଫିଟନେସ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ ନଚେତ୍ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ।
Also Read- Gold Rate: ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଜି କେତେ ଅଛି ସୁନା ଦର, ଜାଣିଲେ ଲାଗିବ ଝଟକା !
Also Read- Sahara Refund: ଆସିଲା ସାହାରା ଅପଡେଟ୍, ୮୮ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ ହେବ, କେବେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା ?