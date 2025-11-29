IOCLରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଏହି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Trending Photos
iocl recruitment 2025: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଖାଲି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଇଓସିଏଲ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ http://www.iocrefrecruit.in ଭିଜିଟ୍ କରିକୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୮, ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। IOCL ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ବାବଦରେ ପଢିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୋଟ ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୨,୭୫୬ । ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ ର ରିଫାଇନାରୀ ଅନୁସାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୁଜୁରାଟ ରିଫାଇନାରୀରେ ୫୮୩ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ରହିଛି । ସେହିପରି ବରୌନିରେ ୩୧୩ଟି, ଗୌହାଟୀରେ ୮୨ଟି, ହଳଦିଆରେ ୨୧୬ଟି, ମଥୁରାରେ ୧୮୯ଟି, ଦିଗବୋଇରେ ୧୧୨ଟି, ବୋଙ୍ଗାଇଗାଓଁରେ ୧୪୨ଟି ଏବଂ ପାରାଦୀପରେ ୪୧୩ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିସହ ପାଣିପତ ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ୭୦୭ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ NAPS କିମ୍ବା NATS ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଫିଟନେସ୍ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ଏବଂ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଡିସେମ୍ବର ୨୭, ୨୦୨୫ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୨ ରୁ ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଫଳାଫଳ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ www.iocrefrecruit.in ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାଲିମ ଅବଧି ୧୨ ମାସରୁ ୨୪ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ।
ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ବି.ଏସ୍.ସି. ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ (ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅପରେଟର, ସଚିବାଳୟ ସହାୟକ, ଇତ୍ୟାଦି) ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିପ୍ଲୋମା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଟ୍ରେଡ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ (ଫିଟର, ଇତ୍ୟାଦି) ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ITI ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ୧୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୨୪ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୟସରେ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
