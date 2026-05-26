Higher Education Department: ଓଡ଼ିଶାରେ UG ପ୍ରବେଶିକା ମେ ୨୭ରୁ, ଜୁଲାଇ ୯ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା

Higher Education Department: (ଭୁବନେଶ୍ୱର)-:ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ନାତକ (UG) ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ର ଏକାଡେମିକ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ (SAMS) ମାଧ୍ୟମରେ ୨୭ ମେରୁ କମନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ (CAF) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୭ ମେ, ୨୦୨୬ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟାରୁ UG ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ CAF SAMS ପୋର୍ଟାଲ୍ - SAMS Odisha - ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୨୭ ମେ ରୁ ୧୦ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଏବଂ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ୧୭ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଇ-ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଯୁକ୍ତ ୩ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ସ୍ୱୟଂ-ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ (ଶାସ୍ତ୍ରୀ) କଲେଜଗୁଡିକୁ କଭର କରିବ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) ୨୦୨୦ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେବ।
NEP-୨୦୨୦ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, CAF ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଷୟ ମିଶ୍ରଣ ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ନମନୀୟତା ପାଇବେ। ଆବେଦନକାରୀ ମାନେ ଦୁଇଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ବାଛିପାରିବେ, ଡବଲ୍ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ବାଛିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ପସନ୍ଦ ଆଧାରରେ ତିନୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ବାଛିପାରିବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ୯ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
