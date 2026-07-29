Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hotel Management Course: ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ପରେ କେଉଁ ଠାରେ ମିଳେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ? ଜାଣନ୍ତୁ

Hotel Management Course: ଯଦି ଆପଣ (ଦ୍ୱାଦଶ) ଯୁକ୍ତ ୨ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବେ ବୋଲି ଦ୍ବନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ?

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 29, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:07 PM IST
Hotel Management Course: ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ପରେ କେଉଁ ଠାରେ ମିଳେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ? ଜାଣନ୍ତୁ
Image Credit: ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ପରେ କେଉଁ ଠାରେ ମିଳେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ? ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hotel Management Course: ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ପରେ କେଉଁ ଠାରେ ମିଳେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
Hotel Management Course52 min ago
2
mahaprabhu jagannath2 hrs ago
3
Vedanta8:18 AM IST
4
Odisha Share Market Course7:34 AM IST
5
Jagannath Temple6:31 AM IST