Hotel Management Course: ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ପରେ କେଉଁ ଠାରେ ମିଳେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ? ଜାଣନ୍ତୁ

Hotel Management Course: ଯଦି ଆପଣ (ଦ୍ୱାଦଶ) ଯୁକ୍ତ ୨ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବେ ବୋଲି ଦ୍ବନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଡାକ୍ତରୀ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ବାଛିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ପାଇବେ। ହେଲେ, ହୋଟେଲ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏବେ ଯୁବ ପିଢିଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ...
(NIPS) ଏନଆଇପିଏସ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ପାଠକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ହୋଟେଲ କାମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଆଜି,ଆତିଥ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କେବଳ ହୋଟେଲରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଉତ୍କର୍ଷତା, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ବିଷୟରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା,ଯାହା କାରଣରୁ ଆମର ସ୍ନାତକମାନେ କେବଳ ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅର କରୁଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଡିଗ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରି,ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ତାଲିମ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ରୋଷେଇ ଘର,ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅପରେସନ୍, ହାଉସକିପିଂ ଲ୍ୟାବ୍, ଲାଇଭ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ୍ଧତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ,ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶିଳ୍ପ ନିର୍ବିଶେଷରେ,ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ନିରନ୍ତର ଖୋଜନ୍ତି। ଆଜି, ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ଆଉ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାର କରି କର୍ମଚାରୀ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବେ।
ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସେବା, ହାଉସକିପିଂ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ରୋଷେଇ ଘର ପରିଚାଳନା, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ କଭର୍ କରେ। ଏହି ଦକ୍ଷତାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, କ୍ରୁଜ୍ ଲାଇନ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଅତିଥି, ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିଳ୍ପ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପରିବେଶ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳନା ବିକଶିତ ହୁଏ।
ହୋଟେଲ ବାହାରେ କ୍ୟାରିୟର:
ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ ବ୍ୟତୀତ,ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ନାତକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାହକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଯେପରିକି
- ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ସେବା
- ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୁଜ୍ ଲାଇନ୍ସ
- ଲଗଜରୀ ଖୁଚୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ
-ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା
- ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରିଚାଳନା
-କର୍ପୋରେଟ୍ ଗ୍ରାହକ ଅଭିଜ୍ଞତା
- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆତିଥ୍ୟ
- ସୁବିଧା ପରିଚାଳନା
-ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ
- ଉଦ୍ୟୋଗୀତା
ଆତିଥ୍ୟ ହେଉଛି କିଛି ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନେକ ଛାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ସମାପ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହୋଟେଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ, କ୍ରୁଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ, ବହୁସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। NIPS ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହୋଇଛି। ଗତ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି,ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। NIPS ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ହୋଟେଲ, କ୍ରୁଜ୍ ଲାଇନ୍ସ, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ଲଗଜରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆତିଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାରମ୍ପରିକ କ୍ୟାରିୟର ପଥ ବାହାରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ।
ଛାତ୍ରମାନେ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁକି ବାଛନ୍ତି?
ଛାତ୍ରମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ବାଛିବା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟବହାରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଏପରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବାଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦିଏ। ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳନାର ଧାରଣା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଅଭିଭାବକମାନେ ଏବେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ହୋଟେଲରେ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ନୁହେଁ,ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରୁଥିବା ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଷୟରେ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଲଟିଛି।