CBSE 10th & 12th Result 2026: ସିବିଏସଇ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ବାହାରିବ ଫଳ

CBSE 10th & 12th Result 2026: ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ(CBSE) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ଭିତରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଗତମାସରେ ଉଭୟ ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।
CBSE 10th & 12th Result 2026: ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ(CBSE) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ଭିତରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଗତମାସରେ ଉଭୟ ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସଫଳତାର ସହ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ଦେଶ ସାରା ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ହାଇସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଅନେକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ (CBSE) ଶ୍ରେଣୀ ୧୦ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।