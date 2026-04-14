CBSE 10TH Result 2026: ବାହାରିବ CBSE ରେଜଲ୍ଚ,ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍

CBSE 10TH Result 2026: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଫଳାଫଳ ଲିଙ୍କ୍ cbse.gov.in ଏବଂ results.cbse.nic ରେ ଦେଖିହେବ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଲଗଇନ୍ କରି (CBSE) ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ। (CBSE) ସିବିଏସଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଦୁଇ ଅଧିବେଶନ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମାଟ୍ ଯୋଗୁଁ 2026 ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ଫଳାଫଳର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶନ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। CBSE ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2026 ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳର ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ।
CBSE ଦଶମ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ:
cbse.gov.in ଏବଂ results.cbse.nic.in ଏବଂ cbseresults.nic.in ର ଉବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର,ସ୍କୁଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆଇଡି ଦିଅନ୍ତୁ।
ପରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। (CBSE) ସିବିଏସଇ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳାଫଳ ଡିଜିଲକର୍ ଏବଂ ଉମାଙ୍ଗ ଭଳି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସରେ ଏବଂ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ।
ସିବିଏସଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ,ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ପାସ୍ ନିୟମ:
ସିବିଏସଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ,ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଅତି କମରେ ୩୩% ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ୩୩% ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବୋର୍ଡର ସାଧାରଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅଟେ।
2026 ରେ CBSE ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ?
ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ। CBSE କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା 2026 ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଫଳାଫଳ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ।