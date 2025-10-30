CBSE Board Exams 2026: ଦଶମ-ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା CBSE ବୋର୍ଡ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ

Advertisement
Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 30, 2025, 06:45 PM IST

CBSE Board Exams 2026: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା। ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ୧୭ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

CBSE ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ cbse.gov.in କୁ ଯାଇ ତାରିଖ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ CBSE ପରୀକ୍ଷା ୧୭ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ୯ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ଶେଷ ହେବ। ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ରେ ଶେଷ ହେବ।

ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ତାରିଖ ସିଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ -
CBSE ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ଅନେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ର ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୮ କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ୨୩ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫରାସୀ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ -
CBSE 2026 ରୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) ୨୦୨୬ ର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ୨୦୨୬ ରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେବ।

ଏହି ଡେଟସିଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଯୋଜନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡର ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଟସିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ କୌଣସି ଚାପ ବିନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି।

