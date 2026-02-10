Advertisement
CBSE Class 12 Board Exams 2026: ବଦଳିଲା CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାର ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତି

CBSE Class 12 Board Exams 2026: ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ,ବୋର୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 10, 2026, 05:52 PM IST

CBSE Class 12 Board Exams 2026: ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ,ବୋର୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ୨୦୨୬ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ତର ପତ୍ର ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ (OSM) ବ୍ୟବହାର କରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ଏହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।

ସମସ୍ତ CBSE-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସର୍କୁଲାରରେ,ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ତର ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୌତିକ ମୋଡରେ ଜାରି ରହିବ।

ଭାରତ ଏବଂ ୨୬ ଟି ଦେଶରେ (CBSE) ବାର୍ଷିକ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରେ। ପ୍ରାୟ ୪.୬ ନିୟୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଜିଟାଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ସରଳ କରିବ ଏବଂ ମାର୍କିଂରେ ମାନବ ତ୍ରୁଟି ହ୍ରାସ କରିବ।

CBSE ବୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ OSM ସିଷ୍ଟମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଯାହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ବାଧା ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରିବହନ ସମୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ହେବ।

OMR ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି:

CBSE ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ OSM ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥିର IP ଠିକଣା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍, ଅତି କମରେ( 4 GB RAM) ସହିତ (Windows 8) କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଲୁଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍, ଏକ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର, Adobe Reader, ଅତି କମରେ 2 Mbps ର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରିବ, ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହା (OASIS ID) ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ସମର୍ଥନ କରିବ।

Narmada Behera

