CBSE Open Book Exam: ଏଣିକି ଏକଜାମ୍ ସମୟରେ ବହି ଖାତା ଦେଖି ଲେଖିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ...କ'ଣ କହୁଛି ନୂଆ ନିୟମ
Open Book Exam: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଇତିହାସର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଏକ ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ପଚରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଗଣିତର ଏକ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:52 PM IST

Open Book Exam: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP)ର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, CBSE ର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (OBA) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କମିଟି ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।

ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ?
ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (OBA) ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ, ନୋଟ୍ସ କିମ୍ବା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ।

ଏକ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ପରୀକ୍ଷା କିପରି କରାଯାଏ?
ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ପରୀକ୍ଷା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମାଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପୁସ୍ତକ, ନୋଟ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ (ଯାହା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେହି ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା। ଏହି ଫର୍ମାଟରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଇତିହାସର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଏକ ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ପଚରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଗଣିତର ଏକ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏକ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ।

ଏକ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ?
CBSE ଶ୍ରେଣୀ ୯ ପାଇଁ OBA ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା (NCFSE 2023) ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରୋଟ୍ ଶିକ୍ଷଣରୁ ଦକ୍ଷତା-ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ଅଧ୍ୟୟନରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ/ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଫଳାଫଳରେ, ସ୍କୋର ୧୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ୪୭ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ପାଉଛନ୍ତି।

ଖୋଲା ପୁସ୍ତକର ଲାଭ କ'ଣ?
ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ କାରଣ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ବୁଝାମଣା ବିକଶିତ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏସବୁର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (OBA) କ'ଣ?
ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ବୁଝିବା ସହିତ ପଢିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ସହିତ, OBA ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ କୌଣସି ତଥ୍ୟକୁ କେତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣ ସେହି ସୂଚନାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ସହଜରେ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲି କପି କରି ଲେଖିପାରିବେ।

