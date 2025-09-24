CBSE ଜାରି କଲା ତାରିଖ; ୧୭ ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦଶମ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା

CBSE Board Exam 2026: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ୨୦୨୬ ରେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବିତ ପରିକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
Trending Photos
CBSE Board Exam 2026: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ୨୦୨୬ ରେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବିତ ପରିକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶେଷ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ୯ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହାର ସମ୍ଭାବିତ ପରିକ୍ଷା ତାରିଖକୁ ନେଇ CBSE କହିଛି ଯେ ଦୁଇଟି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପରୀକ୍ଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଇ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଶେଷ ହେବ।
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଗଣିତ ମାନକ ଏବଂ ମୂଳ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଭାଷା ଏବଂ ସଂଗୀତ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଶେଷ ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ସିନିୟର ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟହ୍ୟାଣ୍ଡ (ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ) ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ସହିତ ଶେଷ ହେବ।
ସିବିଏସଇର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "୨୦୨୬ ମସିହାରେ, ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ୨୬ଟି ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ ୪.୫ ନିୟୁତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ୨୦୪ଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ।" ଏଥିରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାରିଖ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।