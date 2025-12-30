Advertisement
CBSE Board Exam 2026: ଦଶମ-ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ବଦଳାଇଲା CBSE ବୋର୍ଡ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସମୟସୂଚୀ

CBSE Board Exam 2026: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହାର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:33 PM IST

CBSE Board Exam 2026: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହାର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମଗ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କେବଳ ୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ବାକି ସମୟସାରଣୀ ସମାନ ରହିବ।

CBSE ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ତିବ୍ବତୀୟ, ଜର୍ମାନ, ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାଡେଟ୍ କର୍ପସ (NCC), ଭୋଟି, ଲିମ୍ବୁ, ଲେପଚା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତ (କଣ୍ଠସ୍ୱର) ଭଳି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ରେ ହେବାକୁ ଥିଲା,ତାହା ଏବେ ୧୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୋର୍ଡ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ ନକରି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଜଣାଇବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

CBSE ଏହାର କଠୋର ତଦାରଖ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ସମୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଏବଂ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କରାଯାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀ CBSE ପୋର୍ଟାଲରେ ସଦ୍ୟତମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ CBSE ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବର୍ଷ ହେବ। କାରଣ ବୋର୍ଡ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) ୨୦୨୦ ଅଧୀନରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା (ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) ଆୟୋଜନ କରିବାର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ଏହା ଏକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଯାହା ୨୦୨୬ ମଇ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ର ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋର ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବା।

ବୋର୍ଡର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ସନ୍ୟମ ଭରଦ୍ୱାଜ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଜାରି କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେବ। କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ cbse.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

