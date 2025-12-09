Plus Two Exam Schedule: +୨ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ,ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ...

Plus Two Exam Schedule: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାତୃଭାଷା ୨୩ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ପରୀକ୍ଷା ୨୫ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ରେ ଶେଷ ହେବ। ମୋଟ୍ ୪ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୩୭ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ୧୩୫୦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏ-ନେଇ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ସୁଧା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବା ସହିତ ୨୧୦ଟି ହବ୍ AI କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ ୨ରୁ ୧୫ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସେପଟେ, CHSE କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। କାଉନସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଜାଣିନି। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନରୁ ସଧା ହବ୍ କୁ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ହବ୍ ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଖୋଲାହେବା ସମୟରେ ସିସିଟିଭି ରେକର୍ଡ଼ ହେବ। ସେଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଉ ୪୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି।