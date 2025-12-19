Advertisement
CIL Recruitment 2025: ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଭଲ ଦରମା...

CIL Recruitment 2025: କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (CIL) ରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଛି । ମୋଟ ୧୨୫ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିସେମ୍ବର ୨୬, ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:45 PM IST

Coal india industrial trainee recruitment 2025: ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (CIL)ରେ ୧୨୫ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି । ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ (CA/CMA) ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିସେମ୍ବର ୨୬, ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ ୧୫, ୨୦୨୬ରେ ଶେଷ ହେବ । ଉକ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ coalindia.in ଭିଜିଟ୍ କରି ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।

ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ଚାଟାର୍ଡ ​​ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଇବେ।

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୨୮ ବର୍ଷ ରହିଥିବା ସମୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ କୋହଳ କରାଯିବ ।
UR/EWS - ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୮ ବର୍ଷ ରହିଥିବା ସମୟରେ OBC (NCL) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୩୧ ବର୍ଷ ରହିଛି । SC/ST ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୩୩ ବର୍ଷ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାର ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ । 

ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତେବେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ।

ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ coalindia.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହୋମପେଜ୍ ରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା'ପରେ ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଫଟୋ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଢିପାରିବେ ।

