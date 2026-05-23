Coal India Recruitment 2026: କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୨୭୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି, ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ

Coal India Recruitment 2026: କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (CIL) ରେ ୨୭୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ଭାବରେ ଚାକିରି ପାଇବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି। କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାକିରି ପାଇଁ କିପରି, କେଉଁଠି ଏବଂ କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
Trending Photos
Coal India Recruitment 2026 Apply Last Date: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ଥିବା 'ମହାରତ୍ନ' କମ୍ପାନୀ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (CIL) ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ । ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି, ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୨୭୦ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ପରିଚାଳନା ତାଲିମ୍ ପଦ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୭୬ଟି ପଦବୀ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୭ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ? ଆବେଦନ ଫି କେତେ? କିପରି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା।
କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଲିମ୍ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଖଣି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଥିବା ଉଚିତ । ଏଥିସହ ସର୍ବନିମ୍ନ ୬୦% ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୩୦ ବର୍ଷ ରହିଛି। ତଥାପି, ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଉପର ବୟସ ସୀମାରେ ବୟସ ଛାଡ଼ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। OBC ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ଛାଡ଼ ପାଇପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ SC/ST ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ପାଇପାରିବେ।
ଆବେଦନ ଫି କେତେ? ଆବେଦନ ଫି ସମ୍ପର୍କରେ, କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି, କିଛି ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଜେନେରାଲ, ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍ ଏବଂ ଓବିସି ବର୍ଗର ଆବେଦନ ଫି ୧,୧୮୦ । ବିପରୀତରେ, ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ଫି ନାହିଁ । ସେମାନେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନ ନେଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ପ୍ରଥମେ, କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.coalindia.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମପେଜ୍ ରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଲଗଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ଅନୁରୋଧିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସ୍କାନ କପି ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନ ହେବା ପରେ, ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
ବେତନ କେତେ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ୬୦,୦୦୦ରୁ ୧,୮୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଦରମା ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
Also Read- Weekly Horoscope: ମଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ୫ ରାଶି ଜୀବନରେ ଆଣିବ ଖୁସି
Also Read- Heat wave Alert: ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ହିଟ୍ୱେଭ୍, ଜାରି ହେଲା ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ