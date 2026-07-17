Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବହି ତ୍ରୁଟି ମାମଲା: ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓ ଟେଣ୍ଡର ଫାଇଲ୍ ସିଜ୍ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

ବହି ଛପା ତ୍ରୁଟି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି OTPM ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ବିତ କୁମାର ନାୟକ । ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସମୟ କମ୍ ଥିବାରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ କାମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 17, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:05 PM IST
ବହି ତ୍ରୁଟି ମାମଲା: ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓ ଟେଣ୍ଡର ଫାଇଲ୍ ସିଜ୍ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
Image Credit: ବହି ତୃଟି ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rath Yatra 2026: ଟାହିଆ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେବକଙ୍କର- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ
Odia News41 min ago
2
Rath Yatra 20262 hrs ago
3
Odia News10:25 AM IST
4
Odia News9:46 AM IST
5
Odia News9:02 AM IST