ବହି ତ୍ରୁଟି ମାମଲା: ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓ ଟେଣ୍ଡର ଫାଇଲ୍ ସିଜ୍ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବହି ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । SCERTରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । SCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି । TBPM ସମେତ OSEPA ଓ SCERTରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ହାତଲେଖା ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜଠାରୁ ଛପା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
ସରକାରୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତନାଘନା କରିଛି । ୫ ଘଣ୍ଟାର ଖୋଳତାଡ଼ ପରେ ବାହାରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ । ପ୍ରିଣ୍ଟିଂଠାରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଟିମ୍ । OTPMର ଟେଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜବତ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । SCERTରୁ ଆସିଥିବା ଚିଠି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆସିଥିବା PDF ଫାଇଲକୁ ସିଜ୍ କରିଛି ଟିମ୍ । PDF ସହିତ ହାର୍ଡ କପିକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଟିମ୍ । ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓ ଟେଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କିତ ଫାଇଲ୍ରୁ କିଛି କପି ସିଜ୍ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ।
ବହି ଛପା ତ୍ରୁଟି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି OTPM ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ବିତ କୁମାର ନାୟକ । ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସମୟ କମ୍ ଥିବାରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ କାମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି OTPM ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ବହି ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ବହି ବଣ୍ଟନ ହେବା ପରେ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।