Zee OdishaOdisha Education And Job

CRPF Recruitment 2026: ଦଶମ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ

CRPF Constable Tradesman Recruitment 2026: ଆପଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ CRPF ରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି । ସିଆରପିଏଫ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 10, 2026, 05:49 PM IST

CRPF Constable Tradesman Recruitment 2026: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। CRPF ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରିଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ । ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଯେ, CRPF କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? କିପରି ଏବଂ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ CRPF କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା।

CRPF କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପଦବୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ମୋଟ ୧,୨୧୫ ପଦବୀ। ଏହା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୭୪୮ ପଦବୀ, ବିହାରରେ ୬୯୪ ପଦବୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୬୮୦ ପଦବୀ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ୬୭୩ ପଦବୀ ରହିଛି। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୯,୦୯୬ ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।

CRPF କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁସାରେ, ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଫି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୦ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅନଲାଇନ୍ ଫି ଦେୟ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୯ ମଇ, ୨୦୨୬। 

୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ CRPF ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଭାରୀ ପରିବହନ ଯାନ ଚଳାଇବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ସଫଳତାର ସହ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଟର ଯାନ ମେକାନିକ୍ସ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ସହିତ, ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟର ଯାନ ମେକାନିକ୍ସରେ ଏକ ITI (ଔଦ୍ୟୋଗିକ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ) ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗରେ ଏକ ବର୍ଷର ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।

ପାୟୋନିୟର ୱିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପଦବୀ ପାଇଁ - ଯେପରିକି ମେସନ (ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ), ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲମ୍ବର - ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ଏକ ବୈଧ ITI ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

CRPF କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା

କନେଷ୍ଟବଳ (ଡ୍ରାଇଭର) ପଦବୀ ପାଇଁ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୨୧ ରୁ ୨୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କନେଷ୍ଟବଳ (ମୋଟର ଯାନବାହନ ମେକାନିକ୍) ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୧୮ ରୁ ୨୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 

ଉଚ୍ଚତା ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ
ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ୧୭୦ ସେମି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ୧୫୭ ସେମି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ବୟସ ସୀମା ଉଭୟରେ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ତାରିଖରୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ https://www.rect.crpf.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆପଣ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ: 011-26160255। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଆପଣ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: www.rect.crpf.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।

Soubhagya Ranjan Mishra

