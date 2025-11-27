CTET 2026 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ବିସ୍ତୃତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

CTET 2026: ସିଟିଇଟି ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ୮ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି।
CTET 2026: ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ctet.nic.in ରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (CTET) ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଯୋଗ୍ୟତା, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (KVS), ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (NVS) ପରି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ CTET ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାଏବଂ ଅନେକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୮ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପରୀକ୍ଷା
CBSE ଅନୁଯାୟୀ CTET 2026 ପରୀକ୍ଷା ସାରା ଦେଶରେ ୮ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ:
ପେପର I (ସକାଳ): ଶ୍ରେଣୀ 1 ରୁ 5 ପାଇଁ - ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ
ପେପର II (ମଧ୍ୟହ୍ନ): ଶ୍ରେଣୀ 6 ରୁ 8 ପାଇଁ - ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ
ଉଭୟ ପେପରରେ ମୋଟ ୧୫୦ଟି ବହୁବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ (MCQ) ରହିବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିବ ନାହିଁ।
କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ?
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରଳ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ:
1. ctet.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ
2. ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ପାଇଁ CTET ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
3. ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସୂଚନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ
୪. ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ପେପର (I/II/ଉଭୟ) ଏବଂ ଭାଷା ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
୫. ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
୬. ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
୭. କନଫର୍ମେଶନ ପେଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ।