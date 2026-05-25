Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3228129
Zee OdishaOdisha Education And JobCUET UG 28 May Exam Postponed:ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଇଁ CUET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ

CUET UG 28 May Exam Postponed:ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଇଁ CUET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ

CUET UG 28 May Exam Postponed: ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରେ ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଜୁହା (ବକ୍ରି ଇଦ୍) ଛୁଟି। CUET (UG) ୨୦୨୬ ଉଭୟ ସିଫ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 25, 2026, 09:21 AM IST

Trending Photos

CUET UG 28 May Exam Postponed:ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଇଁ CUET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ

CUET UG 28 May Exam Postponed: ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରେ ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଜୁହା (ବକ୍ରି ଇଦ୍) ଛୁଟି। CUET (UG) ୨୦୨୬ ଉଭୟ ସିଫ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମେ ୨୮ ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଏହି ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ NTA ଏହାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। NTAକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନେବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

ମେ ୨୮ ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା?

NTA ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ମିକ ଏବଂ ତାଲିମ ବିଭାଗ (DoPT) ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଜୁହା, ଯାହାକୁ ବକ୍ରୀ ଇଦ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ସାଧାରଣ ଛୁଟି ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି,ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମେ ୨୮, ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ଉଭୟ ସିଫ୍ଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ?

ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ସ୍ଥଗିତ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ? NTA ଏହାର ନୋଟିସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଶୀଘ୍ର ପୃଥକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମେ 28 ତାରିଖରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ?

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏହି ତାରିଖରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। NTA ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଳ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିବେ। ଏହା ସହିତ, ନୂତନ ତାରିଖ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହିତ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ NTAର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ (nta.ac.in ଏବଂ cuet.nta.nic.in) ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସମୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ NTAର ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ହେଲ୍ପଡେସ୍କ ନମ୍ବର 011-40759000 କୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ଇମେଲ ସପୋର୍ଟ cuet-ug@nta.ac.in କୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ଲେଖି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

CUET UG 28 May Exam Postponed
CUET UG 28 May Exam Postponed:ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଇଁ CUET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ
top 10 news today
Top 10 News Today: ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଇଁ CUET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ, ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପ୍ର
petrol diesel price increase
Petrol Diesel Price Increase: ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର, ଲିଟର ପିଛା...
top 10 news today
Top 10 News: ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି, ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Sambalpur News
Sambalpur News: ଶିବମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବ ରେଳ ବିଭାଗର ପାଚେରୀ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ