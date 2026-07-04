Railway Group D Exam: ରେଳବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା

Railway Group D Exam Date 2026: ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT-୧) ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। RRB ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, CBT-୧ ପରୀକ୍ଷା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୨,୧୯୫ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା, ଯାହା ପାଇଁ ଦେଶ ସାରା ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।
ରେଳବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ କ’ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
RRB ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ (CBT-୧) ସିଫ୍ଟ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଜାଣନ୍ତୁ
ସିଫ୍ଟ-୧ ସକାଳ ୯:୦୦
ସିଫ୍ଟ-୨ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୪୫
ସିଫ୍ଟ-୩ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା୩୦
RRB ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ରିପୋର୍ଟିଂ ସମୟ: ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୁପ୍ ଡି CBT-1 ପରୀକ୍ଷା ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ୭ଟା୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟିଂ ସମୟ ୧୧:୧୫ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ।
ସିଟି ସ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ?
RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ତାରିଖ ସହିତ, ସିଟି ସ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଆପାତକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୩ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଟି ସ୍ଲିପ୍ ୨୫ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ରେଳବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ D ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ୩୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ରୁ ଜାରି କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ RRB ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ