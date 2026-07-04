Add Zee Business As A Preferred Source
App

Railway Group D Exam: ରେଳବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା

Railway Group D Exam Date 2026: ରେଳବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 04, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:49 PM IST
Railway Group D Exam: ରେଳବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନକଲି ନୋଟକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ! ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ୭ଟି ଜରୁରୀ ଟିପ୍ସ...
RBI56 min ago
2
Badrinath Dham Mandir Donation1 hr ago
3
Ali Khamenei Funeral1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
weather report1 hr ago