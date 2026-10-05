Student Election: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା, BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ କହିଲେ...

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସିରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ମନା । କେବଳ ହାତ ତିଆରି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବୈଠକ କିମ୍ବା କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମନା । କଲେଜରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ବୈଠକ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଲିଖିତ ଅନୁମତି ନେବେ । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବେନି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । PPP ମୋଡ୍ରେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମନା । ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ୭ ତାରିଖରେ ଆସିବ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ । ୯ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ସହ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା । ୧୦ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ଭିତରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର । ୩ଟାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା । ୧୪ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ‘ହ୍ବାଏ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ଫର୍’ ମିଟିଂ । ୧୫ ତାରିଖରେ ମତଦାନ ଓ ଭୋଟ ଗଣତି ସହ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ । ୧୬ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଅପମାନଜନକ କିମ୍ବା ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ମନା କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ ମନା, ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ବାରଣ । ମିଥ୍ୟା କିମ୍ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫେକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଚାର ମନା ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବାଧିକ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣାର ୨ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଦେବେ । କଲେଜ/ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କଲେଜ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ହିସାବକୁ HIMS Portalରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ । ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
UG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ ୧୭ରୁ ୨୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ । PG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ନଥିବ । ଅତିକମରେ ୭୫% କ୍ଲାସ୍ ଉପସ୍ଥାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ପଦ ପାଇଁ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ । Executive Member ପଦ ପାଇଁ ଦୁଇଥର ସୁଯୋଗ ରହିବ । ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ଥିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣାକୁ BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ । ମାତ୍ର ତରବରିଆ ଭାବେ କାହିଁକି ଘୋଷଣା କଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ‘କୁଳପତିଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି’ ।
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁବ ନେତୃତ୍ବକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ୨୦୨୬ରେ ନିର୍ବାଚନ କରି ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ୨୦୧୭ରୁ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ତାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ସବୁ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।