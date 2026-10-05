Add Zee Business As A Preferred Source
App

Student Election: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା, BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ କହିଲେ...

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବାଧିକ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣାର ୨ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଦେବେ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 05, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 03:25 PM IST
Student Election: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା, BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ କହିଲେ...
Image Credit: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ମନା ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Boudh News: ମହାନଦୀରେ ମଣିଷ-କୁମ୍ଭୀର ଲଢ଼େଇ,ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ବ
2
3
4
5