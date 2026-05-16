DRDO Internship 2026: ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ସୁଯୋଗ, ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ ଏତିକି...

DRDO Internship 2026: DRDOର DEBEL (ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ) ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆବେଦନ କରିବାକୁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ? କେତେ ଖାଲି ପଦବୀ ଉପଲବ୍ଧ? ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ, ଏବଂ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ର ଅବଧି କେତେ? ଆସନ୍ତୁ DRDO ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ର ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
Trending Photos
DRDO Internship 2026: ଆଜିର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏନାହିଁ । କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନବ ସ୍ନାତକଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଉଭୟ ଖୋଜନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। DRDO ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାୟୋଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମେଡିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ (DEBEL) ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୩୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସହିତ ବ୍ୟବହାରିକ ତାଲିମ ପାଇବେ।
DRDO ର ନୂତନ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, କେବଳ ୮ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
DRDO ର ନୂତନ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୧୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ସେମାନଙ୍କର ଚୟନ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରାଯିବ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ DEBEL (DRDO) ରେ ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ୩୦ ହଜାର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ରାଶି ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ: ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ୧୫,୦୦୦ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସଫଳ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବାକି ୧୫,୦୦୦।
UGC କିମ୍ବା AICTE ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ (UG) କିମ୍ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (PG) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଭୁଲ ସୂଚନା ଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ସମୟସୀମା ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଫଲାଇନ୍; ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ବିବରଣୀ ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଧାର ନମ୍ବର, କଲେଜ ବିବରଣୀ, CGPA, ସେମିଷ୍ଟର, ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ମାର୍କ ସିଟ୍ର କପି ଏବଂ କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମତି ପତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ୩୧ ମଇ, ୨୦୨୬ର ଶେଷ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ DRDO ଠିକଣା - DEBEL, DRDO, ADE କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ନ୍ୟୁ ଥିପାସାଣ୍ଡ୍ରା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ- ୫୬୦୦୭୫ରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ଭାବରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ, ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ DRDOର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।
Also Read- Weekly Lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
Also Read- ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ହେବନାହିଁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ