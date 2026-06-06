DRDO Recruitment 2026: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର (RAC) ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୧୫୭ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ C, ବୈଜ୍ଞାନିକ D, ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ E ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ମୋଟ ୩୩ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦରମା ସହିତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ କ’ଣ?
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ RAC ୱେବସାଇଟ୍, rac.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶୁକ୍ରବାର, ଜୁନ୍ ୧୯, ୨୦୨୬ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଆବେଦନ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା କେତେ?
DRDO ବୈଜ୍ଞାନିକ C, D, ଏବଂ E ପଦବୀ ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ୩୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୪୫ ବର୍ଷ। ତଥାପି, ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଆବେଦନ କରିବାକୁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ?
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପର୍କିତ ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମେତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭଲଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ସରକାରୀ RAC ୱେବସାଇଟ୍, rac.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।
ଆବେଦନ ଫି କେତେ?
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO)ରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ସାଧାରଣ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ (EWS) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (OBC) ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତଥାପି, ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ - ଯେପରିକି SC, ST, ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି (PwD) ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ଫି ନାହିଁ ।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ପ୍ରଥମେ, rac.gov.in ରେ DRDO RAC ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଆବେଦନ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ।
ଦରମା କେତେ?
ବୈଜ୍ଞାନିକ 'C' ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ୬୭,୭୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ 'ଡି' ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାସିକ ମୂଳ ଦରମା ୭୮,୮୦୦ ପାଇବେ। ସେହିପରି, ବୈଜ୍ଞାନିକ 'ଇ' ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାସିକ ମୂଳ ଦରମା ୧,୨୩,୧୦୦ ପାଇବେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ