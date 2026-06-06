Add Zee Business As A Preferred Source
App

DRDO Recruitment 2026: ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି, ଦରମା, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣନ୍ତୁ...

DRDO Recruitment 2026: DRDO ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଆସିଛି। ମୋଟ ୩୩ ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁନ୍ ୧୯ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 06, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:53 PM IST
DRDO Recruitment 2026: ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି, ଦରମା, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣନ୍ତୁ...

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Weather: ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି...ଜୁନ ୯ ଯାଏଁ ରହିବ ଛଟପଟ ପରିସ୍ଥି
odisha weather4 min ago
2
DRDO Recruitment 202622 min ago
3
Top 10 News Headlines Odisha2 hrs ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Odisha vigilance3 hrs ago