DRDO Vacancy: ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ୧ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

DRDO ନିଯୁକ୍ତି 2025 ରେ ମୋଟ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ହେଉଛି 764 । ବରିଷ୍ଠ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ B, ବୈଷୟିକ A ମଧ୍ୟରୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍-A (TECH-A) ପାଇଁ 203 ପଦବୀ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସହାୟକ-B (STA-B) ପାଇଁ 561 ପଦବୀ ରହିଛି ।
DRDO Vacancy: ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରୀ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି । DRDO ବରିଷ୍ଠ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ-B (STA-B) ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍-A (TECH-A) ପଦବୀ ପାଇଁ ୭୬୪ଟି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସେଣ୍ଟର ଫର ପର୍ସୋନେଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (CEPTAM) ଅଧୀନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ୯, ୨୦୨୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍- drdo.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପଢିବା ସହ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଯେ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ଅତି ୧୮ ବର୍ଷରୁ ୨୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ । ବରିଷ୍ଠ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ B (STA-B) ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟେକ୍ନିସିଆନ୍-A (TECH-A) ପାଇଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ITI ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଯେ, ସାଧାରଣ, OBC, ଏବଂ EWS ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି । SC, ST, ଏବଂ PwD ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସିଆବେଦନ ଫି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଅନଲାଇନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆବେଦନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟାୟାର-I CBT (ସ୍କ୍ରିନିଂ), ଟାୟାର-II CBT/ବ୍ୟବହାରିକ/ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (ପୋଷ୍ଟ-ସ୍ପେସିଫିକ୍) ରହିଛି ।
CEPTAM-11 ନିଯୁକ୍ତି 7ମ CPC ଅଧୀନରେ ଲେଭଲ୍ 6 ଏବଂ ଲେଭଲ 2 ଦରମା ଗଠନରେ ବୈଷୟିକ ଭୂମିକାକୁ କଭର କରେ। STA-B ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରମା 35,400 ରୁ 112,400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ସମୟରେ TECH-A ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରମା ଲେଭଲ୍ 19,900 ରୁ 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ, ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ୍ DRDO ୱେବସାଇଟ୍ drdo.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ “ନିଯୁକ୍ତି / ବିଜ୍ଞପ୍ତି / CEPTAM 11” ବିଭାଗ ଖୋଲନ୍ତୁ। ପରେ CEPTAM 11 ପୋଷ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ସରିବା ପରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଟେକ୍ନିସିଆନ୍-A କିମ୍ବା STA-B ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା, ଶିକ୍ଷା, ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, ବର୍ଗ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ କରି ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ UPI କିମ୍ବା କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଭରିବା ପରେ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ।
