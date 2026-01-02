Advertisement
Education Minister Dharmendra Pradhan : ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ-୨୦୨୫ ଉପଲବ୍ଧି ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ୨୦୨୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ।

ଶିକ୍ଷାକନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୫ରେ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ NEP ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ବହୁ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନୂତନ NCERT ପୁସ୍ତିକା ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ଵାଦଶ ପାଇଁ ନୂତନ ବହି ଆସିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଭଲ ବଜେଟ ଆସିବ । ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦକ୍ଷତା, ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ପାରମ୍ପାରିକ ଶିକ୍ଷାର ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦକ୍ଷତା, ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଚେନ୍ନାଇର ଜୋହୋ ଶିକ୍ଷା ମଡେଲର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷାର ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ଉପରେ ଅଧିକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, TCS ଭଳି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦକ୍ଷତା-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶିଳ୍ପ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ନବସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତି, ନବସୃଜନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ, ବିକାଶ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିଛି।

ଭାଷା ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ କୌଣସି ଭାଷା ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ। ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ତିନି-ଭାଷା ସୂତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏହା ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ।

ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଶ୍ରମଶକ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଏଥିସହ ମହିଳା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କର୍ମଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ବିକଶିତ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳଦୁଆ। ପୂର୍ବରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ ଥିଲା ହେଲେ ଆଜି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନବସୃଜନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଉଭୟକୁ ଏକକାଳୀନ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ AI ଅଧୀନରେ, ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଆଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରିକ, ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଡିଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା, ଅଧ୍ୟୟନ ଅପେକ୍ଷା ନବସୃଜନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ବୁଝାମଣା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବ।

