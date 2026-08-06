Add Zee Business As A Preferred Source
App

Spot Merit List: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫେଜ୍-୧ ନାମଲେଖାର ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ

Spot Merit List: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫେଜ୍-୧ ନାମଲେଖାର ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକାରେ ୨୫,୩୩୨ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 06, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:42 PM IST
Spot Merit List: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫେଜ୍-୧ ନାମଲେଖାର ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୌସମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
2
3
4
5