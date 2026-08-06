Spot Merit List: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫେଜ୍-୧ ନାମଲେଖାର ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକାରେ ୨୫,୩୩୨ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବା ୩,୭୮୬ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ।ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ରାଉଣ୍ଡରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ୩,୭୮୬ ଜଣ ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏଥର ଚୟନ କରାଯାଇଛି। କଳା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସର୍ବାଧିକ ୧୪,୧୮୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହା ପରେ ବିଜ୍ଞାନ (୭,୨୨୬) ବାଣିଜ୍ୟ (୨,୬୦୧), ଧନ୍ଦାମୂଳକ (୧,୦୬୮) ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ (୨୫୭) ରହିଛନ୍ତି।
ବିଚାର କରାଯାଇଥିବା ୪୮,୫୩୬ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫,୩୩୨ ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ୨୩,୨୦୪ ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୦,୪୫୦ ରହିଛି।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୭,୩୩୮ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କଲେଜ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସିଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଇଁ(SAMS) ପୋର୍ଟାଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇ-ପ୍ରବେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିବରଣୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।